Забудьте про утюг. Этот домашний раствор разгладит даже льняную одежду
Устали гладить одежду? Простой кондиционер, который можно сделать своими руками, сделают ее гладкой без утюга. Объясняем, почему это работает, и пошагово рассказываем, как сделать домашний спрей.
Основные ингредиенты для смеси - это вода, уксус и кондиционер для волос.
- Кондиционер для волос содержит смягчающие компоненты – силиконы и полимеры, которые обволакивают волокна ткани, делая их более гибкими и менее склонными к образованию складок.
- Уксус действует как натуральный смягчитель — он нейтрализует остатки моющего средства и смягчает волокна, ускоряя их расслабление.
- Вода обеспечивает равномерное увлажнение ткани, благодаря чему складки легче разглаживаются.
После распыления этого раствора и развешивания одежда разглаживается сама собой — даже без утюга.
Как приготовить и использовать спрей для разглаживания одежды?
Подготовьте ингредиенты:
- 2 столовые ложки кондиционера для волос (желательно легкого, без масел и силиконов в больших количествах);
- 1 столовая ложка спиртового уксуса или яблочного уксуса;
- 200 мл воды (кипяченой или дистиллированной);
- распылитель.
Смешайте ингредиенты в бутылке до образования однородной жидкости.
Распылите на мятую одежду с расстояния примерно 20–30 см. Одежда должна быть слегка влажной, но не мокрой.
Разгладьте его руками или повесьте на вешалку — под действием веса материала и смеси волокна выпрямятся.
Подождите 15–30 минут, пока материал высохнет. Изделие должно стать гладким и готовым к носке.
На каких материалах смесь работает лучше всего?
- Хлопок, лен и хлопковые смеси — складки разглаживаются наиболее заметно.
- Полиэстеровые и синтетические ткани – становятся более гладкими и мягкими на ощупь.
Примечание: шелк и шерсть могут негативно реагировать на уксус — лучше проверить на небольшом участке.
Останется ли запах уксуса на одежде?
Запах уксуса быстро выветривается, так что вам не придется беспокоиться о его аромате.
Для приятного аромата можно добавить несколько капель эфирного масла (например, лаванды).
[inf]Однако не переусердствуйте — слишком большое количество кондиционера может оставить пятна.[/inf]
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