"Я зря открывала зелёнку зубами? - В TikTok показали, как правильно снять колпачок-дозатор с лекарств

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Опубликовано: 20.01.2025 11:15 , Обновлено: 20.01.2025

Наверняка многие сталкивались с необходимостью снять белый колпачок-дозатор с пузырька с лекарством. Однако на практике это, вероятнее всего, оказывалась не таким уж и простым мероприятием. Однако, как оказалось, существует простой способ сделать это при помощи крышки. Пользовательница TikТok показала, как и собрала более 2 миллионов просмотров в Tiktok. Журналист Telegraf.news проверил, работает ли этот трюк.

Те, кто пытался, наверняка знают, что снять белый колпачок с пузырька с лекарством - сложная и раздражающая процедура. Кто-то пытается поддеть её ножом, а другие идут на риск быть испачканным и пускают в ход зубы. Однако на самом деле производители продумали механизм снятия белого защитного колпачка или колпачка-дозатора при помощи крышки.

Этот метод продемонстрировала пользовательница с ником misssgoda в TikTok.

“Раньше все пытались отковырять ногтями или зубами, но оказывается, всё намного проще”, — заверила автор видеоролика и показала способ в действии.

Она призвала обратить внимание на внутреннюю часть белой крышечки. Там присутствует своеобразная резьба, которая также призвана помочь открыть колпачок.

Действовать белой крышечкой необходимо по принципу открывашки. Приложите её сверху и, подхватив резьбой основание колпачка, резко дёрните в сторону. По словам девушки, метод работает не только на крышечках капельных дозаторов, но и на обычных защитных колпачках.

https://www.tiktok.com/@misssgoda_/video/7460800313612586262?_r=1&_t=ZM-8tDQQUsSpzp

Некоторые комментаторы заверили, что знали о таком методе. Другие же признались, что, как и автор, впервые услышали о таком способе.

Одни открывали колпачки ножницами, другие срезали ножиками, а кто-то и вовсе зубами.

“То есть я зря открывала зелёнку зубами, а потом ходила зелёная”, — задалась вопросом одна из пользовательниц, на что её успокоили, что она “не одна такая”.

“Чтооооооо? Блин, я столько лет мучилась”, — призналась другая.

“Батюшки мои, мне 44, и я только первый раз вижу, что так можно открыть”, — написала ещё одна пользовательница.

Некоторые комментаторы бросились проверять, работает ли на самом деле такой способ.

“Да, получилось! Я в шоке. Не с первого раза, но получилось. Обалдеть!” — написала одна из девушек, опробовавшая метод на пузырьке с зелёнкой.

Журналист Telegraf.news также решил проверить лайфхак на бутылочке с витамином D.

Фото: Telegraf.news

Как и в случае с другими комментаторами, трюк с первого раза не удался. Возможно, помешали отсутствие сноровки либо мягкость пластиковой крышечки, которая немного изгибалась во время манипуляции. Однако в конечном итоге трюк сработал, приподняв белый колпачок.

Неоспоримое преимущество лайфхака в том, что нет риска пролить содержимое, а сам колпачок остаётся неповреждённым, и его можно без усилий вернуть на место.

Тем не менее нашлись в комментариях люди, у которых никак не получалось снять колпачок таким методом. По мнению других пользователей, причиной может быть неправильность действий.

“Ещё попробуйте. Раз получится, и будет счастье. Началом резьбы в крышке надо цеплять. Потом по-другому не будете делать”, — порекомендовал один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что наверняка каждому когда-либо приходилось сталкиваться с необходимостью убрать следы клея от наклейки или скотча на различных вещах. Липкий и стойкий, он не поддается снятию даже при приложении усилий, и нередко попытки стереть его заканчиваются появлением царапин. Но мало кто знает, что средство, которое поможет справиться с этой проблемой, всегда можно отыскать на кухне. Журналист Telegraf.news проверил эффективность лайфхака из TikTok.

Как удалить липкий след от наклеек и скотча? Проверили, как работает трюк с 1 млн просмотров в TikTok