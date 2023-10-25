Этот салат из свеклы и маринованных огурцов станет королем стола. Что еще понадобится?
Салаты всегда были незаменимой частью любого стола. И если вы хотите удивить своих родных или гостей новым необычным блюдом, то это блюдо из свеклы и маринованных огурцов станет настоящим королем обеда или ужина.
Свекла — безумно полезный овощ, но многие едят его очень редко. Так почему бы не добавить ее в салат? Выглядит блюдо очень интересно, а сочетание вкусов просто восхитительно.
Такой салат легкий и сытный, а список ингредиентов можно изменять по своему усмотрению.
Этот фрукт придаст свекле неповторимый вкус. Добавьте в банку и закатайте на зиму
Ингредиенты:
- 3-4 свеклы,
- 5 маринованных огурцов,
- 1 луковица,
- 3-4 яйца,
- 2 зубчика чеснока,
- майонез,
- горсть семечек подсолнечника,
- соль и перец.
Способ приготовления:
Свеклу для салата отварите до мягкости или запеките в духовке. Затем отложите в сторону для остывания. Далее необходимо очистить свеклу и натереть ее на крупной терке. Подготовленные овощи переложить в большую миску для удобства перемешивания салата.
Яйца отварите вкрутую и очистите. Нарежьте их мелкими кубиками.
Маринованные огурцы мелко нарежьте кубиками. То же самое сделайте с луком и чесноком. Их можно обжарить на масле до румяной корочки, но это не обязательно.
Все ингредиенты сложите в миску. Убедитесь, что они остыли. Затем добавьте майонез, специи и тщательно перемешайте. Сверху посыпьте семечками подсолнечника.
Ранее Телеграф опубликовал рецепт невероятной закуски из маринованных огурцов, которая никого не оставит равнодушным. Приготовить ее проще простого, а вкус поразит даже гурманов.
Добавьте к маринованным огурцы семечки. Что еще, чтобы приготовить невероятную «намазку»?