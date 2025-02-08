Вы больше не будете мучаться с палочками для суши. Этот трюк заставит их работать как пинцет

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Опубликовано: 08.02.2025 10:01 , Обновлено: 08.02.2025

Несмотря на любовь, которую завоевали роллы и суши у многих белорусов, далеко не у всех получается ловко обращаться с деревянными палочками. Меж тем это неотъемлемый столовый прибор, который всегда подают с этим блюдом. Страдать, роняя суши в соус и на стол, совсем необязательно, равно как и смущённо просить привычную вилку. Telegraf.news нашёл два изобретательных способа, которые облегчат использование палочек.

Неискушённому “сушиеду” деревянные палочки могут показаться крайне неудобным столовым прибором. Однако, как и в любом деле, успех определяется практикой. В Азии деревянными палочками обходятся очень ловко и умудряются не обронив ни крошки есть даже рис. Процесс овладения палочками может показаться длительным и мучительным, особенно если не знать, как это делать правильно технически. Мы расскажем и покажем это, а заодно вооружим беспроигрышными лайфхаками, которые не позволят вам выглядеть неуклюже среди друзей при следующем посещении суши-бара.

Как правильно пользоваться палочками?

Успех в овладении палочками зависит от того, насколько удобен для вас тот или иной способ. Как показывает практика, у многих пользователей техника может быть отличной, но суть заключается в том, что нижняя палочка должна быть статичной, а верхняя — в движении.

В Сети можно найти множество туториалов от блогеров, которые показывают, как держать палочки правильно. Если говорить об азиатах, то все они используют способ, при котором нижняя палочка ложится на безымянный палец и слегка придерживается средним, а верхняя удерживается и приводится в движение большим, указательным и средним.

https://www.tiktok.com/@japanguidesakura/video/7318310853667802369?q=how%20to%20hold%20chopsticks%20correctly&t=1738753076926

Вот как этому процессу обучают японцы и китайцы. Как говорится, следите за руками.

https://www.tiktok.com/@soupeduprecipes/video/7230891748162325806?q=%E7%AE%B8%E3%81%AE%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E6%8C%81%E3%81%A1%E6%96%B9&t=1738753662864

Однако некоторые могут найти для себя более удобный способ, при котором нижняя палочка лежит на среднем пальце. Как, например, в этом видеоролике.

https://www.tiktok.com/@stasiklera1/video/7388564943190183201?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA&t=1738751125519

Изучив комментарии к множеству таких видеороликов, мы узнали, что некоторые и вовсе зажимают нижнюю палочку между безымянным пальцем и мизинцем.

Возможно, такие методы жители Поднебесной и не одобрят, но если они для вас удобны, то в этом нет преступления. Как бы то ни было, нужно пытаться и смотреть, что удобнее конкретно для вас. С практикой у вас неизбежно будет получаться всё лучше и лучше.

Эти трюки позволят превратить палочки в пинцет

Если у вас под рукой есть бумажная салфетка, то она может выручить вас в этой неловкой ситуации. Положите на неё палочки в одну линию, сделав небольшой отступ друг от друга. Начните закручивать кончики палочек, после чего сложите их в привычное положение. Теперь прибор не будет разваливаться в руке.

К слову, это не единственный трюк, который позволит упростить использование палочек для суши. Вы также можете воспользоваться трубочкой для напитков. Просто вставьте палочки в неё с обеих сторон и согните. Теперь палочки, как и с салфеткой будут работать как пинцет. Но трубочка должна быть достаточного диаметра.

https://www.tiktok.com/@yasminka72013/video/6982788291288501506?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA&t=1738751125519

Есть ещё один трюк, который сделает вас уверенным пользователем палочек. Небольшим знанием поделилася известный блогер-лайфхакер Константин Нечётов. Обратите внимание на резьбу на одной из палочек. Она не случайна и имеет назначение. Отломите деревянный колпачок, и теперь вы можете опереть на него столовый прибор без риска запачкать его о грязный стол.

https://www.tiktok.com/@nechetoff/video/7023298073178705153?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA&amp;t=1738751125519

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