Зачем смешивать апельсиновые шкурки с содой? Это поможет справиться с двумя проблемами

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.12.2023 13:49 , Обновлено: 26.12.2023

Сезон апельсинов сейчас в самом разгаре, и во многих магазинах их можно купить по привлекательным ценам. Если вы часто едите эти цитрусовые, стоит сохранить кожуру и не выбрасывать ее в мусорное ведро. Она может пригодиться необычным, но очень полезным способом.

Кто-то использует апельсиновые корки в качестве рождественских украшений, а кто-то - для приготовления натуральных ароматов для дома. Однако не все знают, что у шкурок есть множество других применений, которые, прежде всего, помогают решить две популярные проблемы. Во время уборки они придутся как нельзя кстати.

Что сделать с апельсиновой шкуркой?

Сначала неплохо было бы высушить кожуру. Вы можете сделать это с помощью специальной сушилки, но и духовка работает не хуже. Разделите кожуру на мелкие кусочки, разложите их на противне и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 110 градусов Цельсия на среднем уровне.

Оставьте дверцу прибора слегка приоткрытой и периодически переворачивайте кожуру, чтобы она равномерно просохла. Когда из них испарится вся жидкость, измельчите кожуру в порошок и соедините с пищевой содой. Эта смесь поможет справиться с двумя распространенными проблемами.

Фото: Gazeta.pl

Как использовать смесь?

Один из домашних способов применения смеси пищевой соды и сушеных апельсиновых корок - в качестве поглотителя запахов. Смешайте измельченные корки с пищевой содой в небольшой миске, а затем поставьте ее в холодильник. Если от него исходит неприятный запах, вы почувствуете разницу уже через несколько часов. Пищевая сода прекрасно поглотит неприятные ароматы, а запах апельсиновой цедры наполнит холодильник приятным цитрусовым ароматом.

Кроме того, к измельченным в порошок апельсиновым коркам и пищевой соде можно добавить немного воды и несколько капель жидкости для мытья посуды. Таким образом, вы сможете создать надежную чистящую пасту, которая приятно пахнет и удаляет даже стойкие загрязнения. Используйте ее для очистки пригоревшей посуды и духовки. Вмассируйте ее в очищаемую поверхность и оставьте на 20 минут. По истечении этого времени просто смойте ее тряпкой, смоченной в теплой воде.

А ранее Телеграф писал, что кожуру апельсина или лимона можно разместить на батарее.

Положите кожуру этого фрукта в пакет и разместите на батарее. Об этой хитрости мало кто знает