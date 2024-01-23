Владелец супермаркета назвал самое выгодное время и день недели для похода по магазинам

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Опубликовано: 23.01.2024 11:35 , Обновлено: 25.04.2025

Владелец британского онлайн-супермаркета BritSuperstore и эксперт по экономии денег Ричард Прайс раскрыл несколько профессиональных секретов крупных торговых площадок. По его словам, зная эти секреты, покупатели могут существенно экономить на ежедневных покупках.

[info_b]По данным Белстата, в 2023 году белорусы тратили в среднем по 22,7 рубля в день (по сравнению с 2022 годом однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения вырос на 2,5 рубля). При этом объём розничного товарооборота в Беларуси за год вырос на 9,1% (в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года).[/info_b]

Полностью избежать ежедневных расходов в магазинах, безусловно, невозможно, однако, по словам Ричарда Прайса, сэкономить вполне можно, зная “наиболее выгодные для покупок” дни недели и даже - время суток.

По словам владельца популярного онлайн-супермаркета, чаще всего магазины снижают цены на продукты с непродолжительным сроком годности по понедельникам - так они стараются продать их до ажиотажа, который наблюдается в выходные. Именно поэтому эксперт советует тем, кто хочет сэкономить на покупках продуктов питания, начинать неделю с покупки скоропортящихся продуктов и выпечки.

Акционные предложения и скидки торговые площадки, как правило, начинают также в будние дни, а вот ажиотажных дней - выходных и праздничных - Прайс рекомендовал в супермаркетах избегать: очереди в эти дни длиннее, людей в магазине больше, а вот прилавки далеко не всегда оперативно пополняются новой продукцией, поэтому есть риск купить ту продукцию, которая есть в наличии - как правило, более дорогую. Самым загруженным днём для магазинов (а следовательно - самым “некомфортным” для покупателей) специалист назвал субботу.

Что касается времени похода по магазинам, по словам Прайса, лучше всего отправляться за покупками ранним утром или поздно вечером. Именно в это время, по его словам, магазины выставляют “лучшие цены” - начинают снижать цены на продукты с истекающим сроком годности, чтобы избежать потерь. Прайс отметил, что это “хорошее время, чтобы приобрести охлажденные полуфабрикаты и выпечку”.

Кроме того, владелец BritSuperstore рекомендовал покупателям не пренебрегать программами лояльности, которые сегодня есть в большинстве магазинов. Они регулярно предлагают участникам скидки, которые зачастую удобно отслеживать через фирменные мобильные приложения. Хотя разница в цене может показаться незначительной, по словам Прайса, сэкономленная сумма может оказаться существенной, если вы регулярно посещаете один и тот же магазин.

Ранее Телеграф сообщил, что в декабре 2023 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси анонсировало некоторые изменения, которые коснутся работы всех белорусских магазинов и вряд ли останутся незамеченными покупателями.

МАРТ анонсировало изменения на полках у касс магазинов. Что ждать белорусам?