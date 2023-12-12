МАРТ анонсировало изменения на полках у касс магазинов. Что ждать белорусам?

Опубликовано: 12.12.2023 14:33 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли во вторник, 12 декабря, провело очередную встречу с представителями крупнейших белорусских торговых сетей и производителей. В преддверии встречи глава ведомства Алексей Богданов анонсировал некоторые изменения, которые коснутся работы всех белорусских магазинов и вряд ли останутся незамеченными покупателями.

Целью запланированных изменений (как и самой сегодняшней встречи в МАРТ) является увеличение доли продаж продукции белорусского производства. Для этого в ведомстве хотят обязать торговые точки выставлять больше отечественных товаров в прикассовых зонах, сообщил портал sb.by

“Мы все ходим в магазин, покупая товар, подходим к кассам и видим, что там ещё есть, и часто совершаем ситуационную покупку. Но там сегодня не так много белорусских товаров”, - посетовал Богданов.

По его словам, ведомство сейчас “активно работает над тем, чтобы увеличить количество мелкоштучного товара, который можно расположить в прикассовой зоне”. Он выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча с представителями бизнес-сообщества “поможет найти точки соприкосновения и увеличить долю продаж белорусских товаров”, при этом пообещал “никому не наносить ущерб”, а лишь “постепенно продвигать наши товары на внутреннем рынке”.

По словам Богданова, доля белорусских товаров в продовольственном сегменте составляет 78% от общего ассортимента, а если учитывать непродовольственные товары - 61%. В 2024 году глава МАРТ пообещал “стремиться увеличить ее до 62%”.

[info_b]По данным Белстата, объем отечественных продтоваров на полках белорусских магазинов хоть и рос в последнее время, но лишь незначительно. Так, в январе-сентябре доля отечественных товаров в общем обороте составила77,9% (в первом квартале - 76,9%, в первых двух кварталах – 77,7%). Для непродовольственных товаров эти статистика гораздо скромнее: около 41,6% в первом и втором кварталах и около 41,8% - по итогам трёх кварталов этого года.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что по сравнению с 2022 годом белорусские товары за первые три квартала потеряли 0,3% от доли рынка в стране. Финансовые аналитики озвучили несколько причин для этого.

Белорусы стали меньше покупать белорусских товаров. Что произошло?