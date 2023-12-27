Как легко открыть банки с винтовой крышкой? Об этих хитростях знают не все

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Опубликовано: 27.12.2023 10:34 , Обновлено: 27.12.2023

Зимние праздники — прекрасный повод открыть заготовленные летом или купленные в магазине закатки. Однако бывает, что винтовую крышку "засосало" так, что ее невозможно легко открыть руками. Что делать в таких случаях? Быстро справится с проблемой помогут несколько простых приемов.

Возьмите кухонные инструменты

Самый популярный способ открыть “неподатливую” банку — поддеть крышку плоским и твердым предметом. Для этого подойдет тупой нож, ножницы или вилка. Просто аккуратно поместите инструмент в пространство между стеклом и крышкой и осторожно подтолкните вверх. Когда вы услышите характерное шипение, вы сможете открыть банку без проблем.

Единственное, что вам следует знать, — это то, что данный трюк, хотя и является эффективным, несет в себе определенные риски. Например, можно случайно повредить как крышку, так и стекло, сделав их непригодными для использования. Поэтому будьте осторожны и не прилагайте слишком много усилий.

Как не испортить крышку при открывании?

Однако, вместо ножа или вилки можно воспользоваться одной хитростью — слегка стукните крышкой о кухонную столешницу, пол или стол.

Еще один способ открыть банку без применения силы — постучать по ней деревянной ложкой.

Кроме того, вы можете применить следующий метод:

положите банку вверх дном в кастрюлю;

залейте кастрюлю горячей водой;

подождите несколько минут и, наконец, достаньте и вытрите насухо.

После такого купания крышки можно будет открыть без проблем. Таким простым способом можно даже без труда справится с несколькими банками за один раз.

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