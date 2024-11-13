В TikTok показали, как сварить картошку, чтобы та "очистилась сама". Вот какие 2 действия таит этот трюк

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Опубликовано: 13.11.2024 09:59 , Обновлено: 13.11.2024

Приготовление картофеля практически всегда предполагает его предварительную очистку. Этот процесс едва ли можно назвать приятным, но есть варианты, когда его можно избежать. Так, например, в TikTok показали способ, при котором картошка "очистится сама". Рассказываем, как это работает и что говорят пользователи, опробовавшие метод.

Для тех, кто не любит чистить картофель, существует многим известный способ приготовления в мундире. Сваренный таким образом овощ по вкусу многим нравится даже больше, но очистить его от кожицы всё равно не просто.

Блогер-лайфхакер с ником easycooktj в TikTok показал трюк, который можно использовать для того, чтобы не чистить картошку. Кожура после варки слезает буквально сама.

“Просто проводите ножом по кругу посередине. Варите, после чего опускаете под холодную воду, и картошка сама чистится”, - объяснил автор видеоролика, продемонстрировав метод наглядно.

Трюк собрал более 3 миллионов просмотров и без малого тысячу комментариев. Кто-то заявил, что давно знал о таком трюке, но многие пользователи соцсети впервые опробовали и оценили лайфхак, признав, что он действительно работает.

“С любой картошкой работает, реально хороший лайфхак, попробуйте”, - написал один комментатор.

“Я всю жизнь варю без надреза, а надрезаю уже после варки под струей холодной воды. Так она не разваривается, если шкурка целая”, - рассказала про свой способ другая.

Однако нашлись и те, кто посчитал такой метод неприемлемым. Мол, картофель, сваренный в мундире, отличается по вкусу от овоща, приготовленного стандартным способом.

“Когда варишь картошку со шкуркой, у неё другой вкус, поэтому всё равно нужно чистить”, - написал пользователь.

Другие же заметили, что картофель некоторых сортов не будет так себя вести после такой варки.

Нашлись и те, кто засомневался в том, что такой метод позволит сэкономить время и силы, ведь для того, чтобы отмыть кожуру картофеля со своего участка от песка, придётся потратить времени ненамного меньше, чем на чистку.

“Чудесно. Только есть блюда, которые готовятся из очищенной картошки, например, пюре. А так, способ рабочий”, - резюмировал один из подписчиков.

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