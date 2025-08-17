Уборщики назвали 3 неожиданных способа использовать зубную пасту для уборки в доме

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.08.2025 18:14 , Обновлено: 17.08.2025

Помимо чистки зубов и придания яркости улыбке, зубная паста оказывается полезной для уборки в доме. По словам уборщиков, это мощное чистящее средство. Они раскрыли три неожиданных способа использовать ее для очистки пятен, грязи и не только.

Так, эксперты по уборке уверяют, что с помощью всего лишь небольшого количества зубной пасты и тряпки вы можете легко удалить пятна в доме, протереть запотевшие зеркала в ванной и очистить швы между плитками.

Удаление пятен

По данным специалистов популярного американского журнала Better Homes & Gardens, зубная паста — быстродействующее средство для удаления пятен с ковра. Эксперт по уборке в доме поделился: «В следующий раз, если еда или напитки прольются на ковер или диван, как можно быстрее схватите тюбик зубной пасты».

Он посоветовал нанести достаточное количество зубной пасты на пятно и дать ей полностью высохнуть и впитать пятно. После высыхания удалите зубную пасту тёплой влажной тканью. Соберите остатки пылесосом.

Также зубная паста также может удалить пятна чая или кофе на кружках. Просто нанесите зубную пасту на влажную губку, потрите кружки и тщательно промойте, чтобы смыть остатки пасты.

Кроме того, жирная и острая пища, такая как спагетти или суп, также может оставлять нежелательные пятна и запахи в контейнерах для хранения продуктов. Просто нанесите слой зубной пасты на внутреннюю поверхность контейнера и оставьте на ночь. Утром вымойте контейнер водой с жидкостью для мытья посуды.

На Youtube-канале “Советы для дома” с 600 тыс. подписчиков наглядно показали, как зубная паста очищает контейнеры, кастрюли, кружки, духовку и другое, если смешать ее с моющим средством.

Запотевание зеркал

Если вам часто приходится протирать зеркало после горячего душа или горячей ванны, попробуйте использовать зубную пасту, чтобы предотвратить запотевание. Просто нанесите небольшое количество зубной пасты на зеркало и протрите его непосредственно перед купанием.

Протирайте мягким полотенцем или салфеткой из микрофибры. Этот простой приём служит эффективным барьером против оседания пара на поверхности зеркала.

Такой же совет дала и автор Youtube-канала “АленаЛайфхаки”. Однако кроме зубной пасты она использовала еще и лимон.

К слову, в качестве альтернативы, стоит попробовать пену для бритья, советуют в Сети. Возьмите немного пены для бритья и распределите её по поверхности зеркала в ванной.

Чистые швы между плиткой

Грязь и загрязнения на затирке в ванной комнате и на кухне невероятно сложно удалить. Однако эксперт по дому объяснил, что если нанести зубную пасту на зубную щётку и потереть её, она станет блестящей и безупречной, пишет Express.co.uk.

«В отличие от других средств, затирку можно безопасно чистить отбеливающей зубной пастой. Отбеливающий компонент поможет осветлить затирку», — отметил специалист.

Ранее Telegraf.news писал, что профессиональный уборщик поделился быстрым и простым способом очистки белых швов между плиткой в ванной комнате. Он утверждает, что благодаря двум натуральным средствам, которые, скорее всего, есть у вас дома, можно не только отбелить затирку, но и защитить ее от плесени.

Уборщик рассказал, как отбелить швы между плиткой в ванной с помощью двух натуральных средств