Такое отверстие есть в каждой раковине. Вот что с ним забывают делать почти все

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Опубликовано: 15.09.2023 11:03 , Обновлено: 24.09.2023

В каждом умывальнике и ванной есть дополнительное отверстие, которое вовсе не является декоративным. Оно выполняет важную функцию и может даже спасти ваш дом. Однако многие люди забывают делать с ним одну простую вещь.

Это сантехническое отверстие (перелив) придумали для того, чтобы предотвратить неприятную ситуацию.

Так, когда мы хотим наполнить водой умывальник или ванну, мы обычно затыкаем слив пробкой. Однако бывает, что по неосторожности мы набираем слишком много воды , что может привести к ее переливанию через бортики. Лишняя жидкость как раз таки и сливается через дополнительное отверстие.

Казалось бы, а что с ним нужно делать? На самом деле, почти все забывают его периодически… чистить! Со временем там скапливается грязь, копоть или остатки моющих средств. Если не проводить регулярную уборку, то оно может выглядеть неприглядно, а изнутри будет подниматься неприятный запах.

Чтобы эффективно вымыть это отверстие, смочите ватный тампон в уксусе и протрите внутри до упора.

Также можно взять кусок проволоки и обмотать один ее конец ватой, смоченной в уксусе. Вставьте проволоку в отверстие и, покачивая, протрите как можно больше внутреннего пространства.

Это простой и эффективный способ поддерживать чистоту в труднодоступных местах, которые со временем могут дать о себе знать.

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