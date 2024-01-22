Смешайте мёд с сахаром и нанесите на губы. Что произойдет через 15 минут?
В магазинах и аптеках можно найти множество средств по уходу за губами. Особенно они необходимы зимой, когда на холоде губы быстро становятся сухими и потрескавшимися. Однако, вместо того чтобы тратить деньги, можно приготовить средство в домашних условиях, используя всего 2 ингредиента.
[info_b]Потрескавшиеся губы — проблема, с которой сталкиваются многие из нас. Низкая температура, ветер и морозный воздух быстро делают губы сухими и даже трескаются, из-за чего они выглядят не слишком эстетично. Поэтому за ними необходимо ухаживать.[/info_b]
Помимо внешних факторов, причиной потрескавшихся и обветренных губ является недостаток витамина А, витаминов группы В или железа. Такие губы требуют особого ухода.
Восстановить их поможет домашний скраб из меда и сахара. Так, мёд содержит много витаминов, поэтому он:
- прекрасно питает;
- оказывает противовоспалительное действие;
- увлажняет;
- смягчает и разглаживает кожу.
Мёд часто входит в состав помад и бальзамов для губ, но в необработанном виде он действует гораздо лучше.
Как приготовить?
Для ухода за губами подойдет любой мед, но лучше всего – падевый или многоцветковый.
Чтобы сделать скраб, нужно смешать 1 столовую ложку мёда с небольшим количеством сахара (1 или несколько щепоток). Затем вотрите их в кожу губ круговыми движениями и оставьте на 15 минут для впитывания.
[info_b]Не забудьте провести тест на аллергию перед нанесением на кожу.[/info_b]
Повторять процедуру можно даже несколько раз в день, чтобы достичь желаемого эффекта.
Таким образом, даже после одной пятнадцатиминутной процедуры, мёд и сахар помогут:
- мягко отшелушить омертвевшие клетки кожи на губах, сделав их более гладкими;
- удержать влагу в коже губ;
- напитать губы полезными веществами;
- смягчить и успокоить раздраженные или треснувшие губы.
А регулярное использование медово-сахарного скраба может помочь улучшить естественный цвет губ, сделав их более розовыми и здоровыми.
Чем заменить мёд?
Кстати, если у вас нет под рукой мёда, вы можете заменить его оливковым маслом, которое действует не менее эффективно.
Так, соедините чайную ложку оливкового масла с чайной ложкой сахара. Нанесите на губы — и они станут увлажненными и напитанными.
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