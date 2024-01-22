Смешайте мёд с сахаром и нанесите на губы. Что произойдет через 15 минут?

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Опубликовано: 22.01.2024 10:43 , Обновлено: 15.11.2024

В магазинах и аптеках можно найти множество средств по уходу за губами. Особенно они необходимы зимой, когда на холоде губы быстро становятся сухими и потрескавшимися. Однако, вместо того чтобы тратить деньги, можно приготовить средство в домашних условиях, используя всего 2 ингредиента.

[info_b]Потрескавшиеся губы — проблема, с которой сталкиваются многие из нас. Низкая температура, ветер и морозный воздух быстро делают губы сухими и даже трескаются, из-за чего они выглядят не слишком эстетично. Поэтому за ними необходимо ухаживать.[/info_b]

Помимо внешних факторов, причиной потрескавшихся и обветренных губ является недостаток витамина А, витаминов группы В или железа. Такие губы требуют особого ухода.

Восстановить их поможет домашний скраб из меда и сахара. Так, мёд содержит много витаминов, поэтому он:

прекрасно питает;

оказывает противовоспалительное действие;

увлажняет;

смягчает и разглаживает кожу.

Мёд часто входит в состав помад и бальзамов для губ, но в необработанном виде он действует гораздо лучше.

Как приготовить?

Для ухода за губами подойдет любой мед, но лучше всего – падевый или многоцветковый.

Чтобы сделать скраб, нужно смешать 1 столовую ложку мёда с небольшим количеством сахара (1 или несколько щепоток). Затем вотрите их в кожу губ круговыми движениями и оставьте на 15 минут для впитывания.

[info_b]Не забудьте провести тест на аллергию перед нанесением на кожу.[/info_b]

Повторять процедуру можно даже несколько раз в день, чтобы достичь желаемого эффекта.

Таким образом, даже после одной пятнадцатиминутной процедуры, мёд и сахар помогут:

мягко отшелушить омертвевшие клетки кожи на губах, сделав их более гладкими;

удержать влагу в коже губ;

напитать губы полезными веществами;

смягчить и успокоить раздраженные или треснувшие губы.

А регулярное использование медово-сахарного скраба может помочь улучшить естественный цвет губ, сделав их более розовыми и здоровыми.

Чем заменить мёд?

Кстати, если у вас нет под рукой мёда, вы можете заменить его оливковым маслом, которое действует не менее эффективно.

Так, соедините чайную ложку оливкового масла с чайной ложкой сахара. Нанесите на губы — и они станут увлажненными и напитанными.

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