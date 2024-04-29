"Сетка есть, где найти такого Юру?" — Белорус показал, как при помощи кровати быстро перебрать картофель

🎥 Видео

Опубликовано: 29.04.2024 17:50 , Обновлено: 29.04.2024

В одной из популярных соцсетей белорус опубликовал ролик, где поделился собственным изобретением, с помощью которого легко и быстро можно перебрать картофель. Так, за основу мужчина взял старую железную кровать — такие были раньше практически в каждом доме.

“Никогда не думал, что буду этой ерундой заниматься”, — начал своё видео мужчина, очевидно имея ввиду не само приспособление, а съёмку ролика для TikTok. Затем автор пояснил: “Когда увидел видос, где насыпают картошку в обрезанное ведро, решил показать своё мини-КСП” (картофельно-сортировочный пункт).

Правда, перед тем, как перейти к главному, пенсионер рассказал, что его зовут Юра, и что “мама родила его 8 марта”. Кроме того, свой День рождения он “не любит и никогда не справляет”. Далее белорус поделился, что своё “мини-КСП”, как он его называет, сделал 10 лет назад, и пользуется им до сих пор.

На ролике видно, что старая кровать представляет собой некий своеобразный стол, ради которого не надо наклоняться. Достаточно просто положить прочный картон, высыпать из мешка картофель, перебрать и снова засыпать в мешок. Также самодельная конструкция подходит и для сортировки мелких клубней: при помощи железных пружин легко отваливаются ростки, рассказал мужчина.

[info_b]Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

“Сетка от кровати есть, где найти такого Юру, который бы так лихо мешки с картохой по 50 кг ворочал?” — написал под роликом кто-то из пользователей соцсети.

Другой добавил: “Ещё раз убеждаюсь, что выбрасывать ничего нельзя, в хозяйстве всё пригодится”.

“Любой вопрос по картофелю — спросите замечательных белорусов, они в беде не оставят”, — поделился под видео ещё один из любителей социальных сетей.

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