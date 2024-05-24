Сделайте так — и пионы простоят в вазе в 2 раза дольше. Зачем понадобится молоток?

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Опубликовано: 24.05.2024 11:10 , Обновлено: 24.05.2024

Пионы - популярные садовые цветы, которые радуют разнообразием красок и прекрасным ароматом. Срезанные, они прекрасно украшают интерьер дома. К сожалению, в помещении они довольно быстро теряют свежесть, а их лепестки вянут. Что можно сделать, чтобы они дольше простояли в вазе?

Как и когда собирать пионы? Техника и время имеют значение

Флористы подчеркивают, что на срок хранения пионов в вазе влияет уже сам процесс сбора цветов из сада. Как и когда это нужно делать?

Следует собирать пионы рано утром, когда у них еще слегка закрыты бутоны. Тогда они дольше остаются свежими.

Не срезайте эти прекрасные растения тупыми ножницами, так как это раздавит стебель и приведет к его быстрому загниванию. Сделайте это острым ножом, срезая стебли под наклоном. Такой прием увеличивает площадь поглощения воды и обеспечивает лучшее увлажнение цветов.

Также удалите нижние листья, которые способствуют размножению бактерий и порче воды. Затем укоротите стебли на 2-3 см, дополнительно слегка разбив их молотком. Это необходимо для облегчения всасывания воды.

Поместите растения в вазу со свежей прохладной водой. Однако перед этим стоит ошпарить сосуд.

Как ухаживать за пионами в вазе?

Поставьте вазу с пионами в прохладное и хорошо проветриваемое место, подальше от плодов, которые выделяют этилен, ускоряющий созревание и увядание цветов.

Лучше всего менять воду в вазе со срезанными цветами ежедневно. Вазу также следует ополаскивать, чтобы очистить ее от слизи и бактерий.

Обрезка также является важным мероприятием по уходу за этими растениями. Делайте это каждый день, укорачивая нижнюю часть стебля на 1 см, чтобы пионы легче набирали воду. Также стоит использовать готовые питательные вещества для срезанных цветов.

Советы для продления жизни пионов

Самый популярный способ продлить срок хранения пионов - добавить в воду щепотку сахара. Этот кухонный продукт дает растению много энергии, позволяя ему долго оставаться свежим.

А вот хитрость цветоводов - опустить в воду медную монету или аспирин. Медь обладает антибактериальными свойствами, а содержащаяся в таблетках ацетилсалициловая кислота также подавляет рост бактерий и оказывает дезинфицирующее действие.

Некоторые флористы также советуют поставить вазу со срезанными цветами на ночь в холодильник. Благодаря низкой температуре обменные процессы значительно замедлятся и помогут сохранить свежесть.

Ранее Telegraf.news писал, что будучи владельцем комнатных растений и отправляясь в длительный отпуск, вы наверняка задавались вопросом: что делать с цветами? Никто из нас не хотел бы по возвращении увидеть их увядшими или, хуже того, погибшими. К счастью, вы можете воспользоваться некоторыми предметами, которые наверняка есть на вашей кухне, чтобы решить эту дилемму. Узнайте, как сделать увлажнитель для цветов своими руками.

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