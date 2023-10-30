С этим трюком даже самые дешевые свечи будут гореть дольше. Нужны только ножницы или соль

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Опубликовано: 30.10.2023 10:57 , Обновлено: 30.10.2023

Некоторым людям свечи нужны для создания уютной атмосферы в доме, другим — чтобы сходить в церковь или на могилы к близким. Однако и в первом, и во втором случае бывает так, что они сгорают слишком быстро. К счастью, есть несколько очень простых способов продлить время "жизни" свечей. Понадобится только то, что уже, скорее всего, есть в вашем доме.

Возьмите ножницы

Для того, чтобы воспользоваться первым хитрым приемом, понадобятся только ножницы. Все, что нужно сделать — это укоротить фитиль свечи максимум до 1 см в длину.

Дело в том, что длинный фитиль, как правило, дает большое пламя, которое сжигает свечу гораздо быстрее, чем это происходит обычно.

Но если постоянно подрезать его, свеча будет гореть ровным пламенем и гораздо медленнее, чем без обрезки.

Положите свечу в морозильник

Этот лайфхак может показаться глупым, но он действительно поможет увеличить срок службы свечи. Если поместить свечу в морозильную камеру, то воск замерзнет, в результате чего начнет таять гораздо медленнее.

Попробуйте положить свечи в морозильник перед тем, как зажечь их

Чем тоньше свеча, тем меньше времени она должна находиться в морозильной камере. Толстой свече может потребоваться от шести до восьми часов, а тонкой конической свече — около часа.

Посыпьте соль в жидкий воск

Еще один способ — это добавить немного соли, когда свеча прогорела уже некоторое время.

Прожгите свечу, чтобы вокруг фитиля образовалась небольшая лужица воска, а затем приготовьтесь к быстрой работе. Возьмите немного поваренной соли и насыпьте ее в воск. Можно даже перемешать зубочисткой, чтобы все тщательно перемешалось.

Дело в том, что соль замедлит скорость плавления воска и тем самым увеличит срок службы вашей любимой свечи.

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