Превратите телевизор в произведение искусства. В TikTok показали простой и красивый дизайнерский трюк

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Опубликовано: 30.01.2024 14:17 , Обновлено: 30.01.2024

Телевизор - это почти обязательный атрибут любой гостиной белорусов. Однако черная рамка и свисающие кабели - это неприглдный побочный эффект наличия устройства. Один из пользователей TikTok поделился трюком, благодаря которому телевизор будет выглядеть как настоящее произведение искусства.

Для многих людей, которые высоко ценят чистоту пространства и эстетику интерьера, выключенный телевизор лишь визуально загромождает комнату и создает эффект беспорядка. На самом деле, среди подобранной мебели и аксессуаров телевизор в черной рамке со свисающими кабелями и видимым декодером — это то, что определенно визуально выделяется на фоне остального целостного интерьера.

Однако одна пользовательница TikTok, публикующая в своем профиле видео о дизайне интерьеров, нашла трюк, который позволяет телевизору идеально вписаться в весь интерьер и выглядеть как настоящее произведение искусства. Как это возможно?

Женщина решила сделать индивидуальную деревянную рамку, под которой она спрятала черную окантовку телевизора. Благодаря этой простой процедуре устройство стало выглядеть как настоящее произведение искусства.

[link href=“https://www.tiktok.com/@the_avantgarde?refer=embed” title=“@the_avantgarde” target=“_blank” rel=“noopener”] @the_avantgarde [/link] We just upgraded our TV to a glass TV and now i can finally see dark shows in a sunny room again ? best ever. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/homedecor?refer=embed” title=“homedecor” target=“_blank” rel=“noopener”] #homedecor [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/diy?refer=embed” title=“diy” target=“_blank” rel=“noopener”] #diy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tvframe?refer=embed” title=“tvframe” target=“_blank” rel=“noopener”] #tvframe [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/homediy?refer=embed” title=“homediy” target=“_blank” rel=“noopener”] #homediy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/budgetfriendly?refer=embed” title=“budgetfriendly” target=“_blank” rel=“noopener”] #budgetfriendly [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Little-Bitty-Pretty-One-225831885501845504?refer=embed” title=”♬ Little Bitty Pretty One - Thurston Harris” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Little Bitty Pretty One - Thurston Harris [/link]

Как просто сделать рамку для телевизора?

Для того чтобы сделать рамку для телевизора, в самом начале нам понадобятся доски, которые можно купить в любом строительном магазине. Тиктокерша использовала доски с полосками, чтобы эффект был намного интереснее.

Далее нужно точно измерить свой телевизор и отрезать доски по размеру, делая срез под углом 45 градусов. Следующий шаг - склеить доски между собой.

Наконец, просто покрасьте доски, и все готово.

Девушка также прикрепила к рамке лампу, но это необязательный шаг.

Вот как это может выглядеть, если включить на телевизоре какую-нибудь заставку или красивый фильм:

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CoifQ2hODzl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Stephen & David St Russell (@renovationhusbands) [/link]

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