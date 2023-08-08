Эта странная ложка с дырками была почти у всех. Для чего предназначена на самом деле?

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Опубликовано: 08.08.2023 09:55 , Обновлено: 12.09.2023

Существует множество предметов, которые мы используем ежедневно, но не задумываемся о их настоящем назначении. Одним из таких является ложка с дырками, которая раньше была практически в каждом доме. Хотя с ее помощью невозможно есть суп или другие водянистые блюда, она все же помогала в приготовлении еды.

Ложка с небольшими отверстиями — полезный кухонный аксессуар, выполняющий несколько функций. Возможно, она до сих пор незаменима на вашей кухне. А, возможно, вы давно про нее забыли. А зря.

Безусловно, эти дырочки не играют декоративной роли, а служат фильтром.

По сути, эта ложка — разновидность шумовки. Зачерпывая через нее бульон, вы процеживаете его, и на ложке остается только накипь — белый осадок в виде пены, который образуется в результате выпадения белка в осадок. Такое действие называется обезжириванием.

[info_b]Почему так важно удалять накипь из бульона? Она хоть и съедобна, но плохо влияет на консистенцию супа и его внешний вид. Процеживать его традиционной ложкой не так эффектно, как с помощью шумовки. Поэтому, если вы часто варите этот суп или готовите блюда, которые необходимо процеживать, стоит иметь такую ложку дома.[/info_b]

Однако это не единственное применение ложки. Ее также можно использовать и при готовке других блюд. К ним относятся пельмени, вареники, тефтели, голубцы, масляные оладьи, жареные маленькие пончики и многое другое. С помощью ложки с отверстиями их удобнее доставать из горячего бульона, соуса или масла.

Впрочем, такой ложкой можно отцедить практически все. Если вы найдете ее у себя дома, вам не придется специально покупать шумовку.

Кстати, есть еще одна, похожая на ложку с дырками, вещь. И выглядит она вот так:

Это, на самом деле, ситечко для чая.

Как снять пенку с бульона без шумовки?

Но если у вас все же нет ни ложки с отверстиями, ни обычной шумовки, от пенки на бульоне можно избавится и без них. Опытные кулинары поделились лайфхаком, который заменит традиционные приспособления и позволит убрать с поверхности бульона не только пену, но и излишки жира или масла. Об этом читайте по ссылке?

Как за 1 минуту избавиться от пенки на бульоне? Удобнее, чем с шумовкой