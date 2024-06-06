"Погрузись под воду с головой" — В МЧС рассказали белорусам, что делать, если во время плавания ногу свела судорога

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.06.2024 11:39 , Обновлено: 06.06.2024

В официальном TikTok аккаунте белорусского МЧС видео опубликовали полезное видео для белорусов. Мастер спорта по плаванию объяснила, что делать, если нет сил вернуться на берег и если в воде свело ногу.

Итак, что же делать, если вы далеко заплыли, но назад доплыть не хватает сил. Во-первых, по словам специалиста, сохранять спокойствие.

“Ляг на воду, широко раскинь руки и ноги. Отдохни”, — дала простой совет сотрудница МЧС.

А вот в случае, если во время плавания возникла судорога, придется сделать чуть больше.

“Сделай глубокий вдох и погрузись под воду с головой. Ухвати большой палец ноги, сильно тяни ступню на себя, пока нога не выпрямится. Плыви к берегу”, — рассказала эксперт.

Также она объяснила порядок действий при попадании в водоворот. Нужно сделать глубокий вдох, погрузится под воду, а затем резкий рывок в сторону течения и всплыть на поверхность.

В свою очередь, если вы попали в сильное течение, плывите по нему, наискосок к берегу.

Многие в комментариях оценили ролик, поблагодарив за советы: “Многим спасут жизнь”, “Полезная информация”, “Теперь буду знать, что и как”.

Ранее Telegraf.news писал, что МЧС подготовило республиканскую карту разрешенных для купания пляжей в Беларуси. Ее разместили на сервисе “Яндекс Карты”, где каждый пользователь может посмотреть количество и месторасположение пляжей в том или ином населенном пункте страны, нажав на соответствующую геометку на карте.

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