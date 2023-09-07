Зачем класть канцелярский зажим у кухонной мойки? Сразу решит ужасную проблему

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Опубликовано: 07.09.2023 11:13 , Обновлено: 07.09.2023

Бывает, что предметы, у которых, казалось бы, нет широкого применения, действительно пригождаются во многих неожиданных ситуациях. Так обстоит дело, например, с дешевым канцелярским зажимом. Оказывается, он поможет не только скрепить большое количество бумаги, но и пригодится на кухне. Причем, речь идет не о зажиме пакетов или специй, а о более нестандартном применении.

Такие канцелярские зажимы, на самом деле, стоят не так уж и дорого. Например, в Беларуси (в том же Fix Price? Три цены или подобных) целый набор можно купить за 3-3,50 BYN.

Так зачем же нужен офисный зажим на кухне, да еще и возле раковины? Сейчас расскажем.

Дело в том, что при мытье посуды или чистке кухонных столешниц мы чаще всего берем губку, которую обычно держим на раковине. После завершения действий промываем ее, отжимаем от лишней воды и кладем на обратно. Однако это популярная ошибка, из-за которой губка не высыхает полностью, поэтому в ней размножаются бактерии и микробы. Из-за этого мы быстро начинаем ощущать неприятный запах.

Тут-то и придет на помощь чудо-зажим. Просто возьмите его и прикрепите к одной стороне губки. Таким образом, вы можете положить его скрепкой вниз, образуя подставку. Вода начнет свободно стекать и испаряться, а губка высохнет быстрее.

Фото: Genialne

К слову, эксперты рекомендуют не использовать губки для вытирания жидких остатков пищи. Ранее Телеграф рассказывал, почему.

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