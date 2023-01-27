Вытираете остатки еды губкой? Вот почему стоит немедленно прекратить

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Опубликовано: 27.01.2023 14:08 , Обновлено: 13.09.2023

Губка — один из самых необходимых предметов кухонного инвентаря. Без нее трудно обойтись, особенно если вы много готовите и случайно что-то прокипятили или пролили. Большинство людей, не задумываясь, используют губку или тряпку, чтобы избавиться от такой грязи. Между тем, это не очень хорошая идея. Такая привычка может стать причиной многих проблем.

Согласно исследованию ученых, кухонные губки и тряпки — одни из самых грязных предметов в доме. В них обитает огромное количество бактерий. Влажность и жара на кухне не улучшают ситуацию, создавая идеальную среду для роста опасных микроорганизмов.

Большинство людей слишком редко меняют губки и тряпки, и в результате, когда они моют посуду или протирают поверхности, они не очищают их, а распространяют бактерии.

Эксперты рекомендуют не использовать губки для вытирания жидких остатков пищи. Особенно опасны мясо и яйца, но на самом деле любая пища является питательной средой для бактерий. Для таких кухонных загрязнений гораздо лучше и безопаснее смыть их одноразовым бумажным полотенцем. Это более гигиенично.