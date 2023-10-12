Почему в гостях нельзя разрезать картошку ножом? Дело не в заботе о здоровье
Картофель — незаменимый овощ во многих странах. Мы едим его несколько раз в неделю вареным, жареным, тушеным, а также в супах и салатах. Но недавно один блогер заявил, что нарезание готового картофеля ножом в гостях — не лучшая идея. Как объяснил?
Наверняка вы знаете, что зеленую картошку нельзя есть, так как это может привести к отравлению. Еще один известный факт, что жарка овоща во фритюре повышает его калорийность.
Но мало кто слышал о том, что картошку нельзя резать ножом, в частности, когда вы находитесь в гостях. Об этом подробнее рассказал блогер-поляк Томаш Рой-Шабелевский, более известный как “Элитный негодяй”.
Оказывается, нарезка картофеля ножом никак не повредит нашему здоровью, но может… обидеть хозяина или хозяйку.
“Резать картофель ножом — это оскорбление для хозяина или хозяйки вечеринки, на которой мы находимся, поскольку это означает, что, по нашему мнению, картофель был недостаточно приготовлен”, объяснил он.
Блогер добавил, что картошку в гостях нужно измельчать вилкой, а потом этой вилкой его съедать.
[info_b]Томаш Рой-Шабелевский — польский блогер, который в своих видео в Instagram, TikTok и Youtube учит зрителей этикету.[/info_b]
“Но что делать, если мы едим картошку дома?”, — спросил один из пользователей.
“Дома можно наброситься на нее, как дикая свинья — я так и делаю?”, — ответил “Элитный негодяй”.
Ранее Телеграф писал, что неправильное хранение и даже некоторые способы приготовления картофеля могут привести к очень плохим последствиям для организма. Впрочем, о смертельной опасности речи не идёт. Читайте, как хранить и каким картофелем нельзя злоупотреблять.
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