Почему осенью и зимой запотевают окна? Нашли простейший способ этого не допустить

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Опубликовано: 21.09.2023 12:08 , Обновлено: 21.09.2023

Осенью и зимой появляется проблема с окнами — они запотевают и на них образуется конденсат. Это нормальное явление, но оно может привести к появлению сырости и плесени в доме. Как это предотвратить? Есть хорошее и почти бесплатное домашнее средство.

Почему на окнах появляется конденсат?

Наиболее распространенной причиной запаривания окон является разница температур, поэтому чаще всего мы сталкиваемся с этой проблемой осенью и зимой, когда на улице холодает.

Поверхность окон более холодная, поэтому пар начинает конденсироваться на ней. Движение воздуха и наличие растений на подоконнике еще больше усугубляют проблему.

Как предотвратить попадание влаги на окна?

Чтобы этого не происходило, следует регулярно проветривать помещения и ограничить сушку белья в квартире. Также не забывайте пользоваться вытяжкой при приготовлении пищи и открывать дверь после принятия горячей ванны.

Еще для решения проблемы пригодится осушитель воздуха, но не обязательно тратить деньги на дорогостоящий прибор. Его можно сделать самостоятельно в домашних условиях . Как?

Насыпьте пищевую соду или соль в марлю, заверните ее в горсть, положите в контейнер и поставьте рядом с окном. Пищевая сода и соль являются естественными поглотителями влаги и уменьшат скопление пара на окнах.

Этот лайфхак может сработать и в автомобилях.

Ранее Телеграф публиковал еще несколько способов, как избавиться от конденсата на окнах.

Как избавиться от конденсата на окнах? Понадобится средство, которое есть у всех