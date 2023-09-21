Почему осенью и зимой запотевают окна? Нашли простейший способ этого не допустить
Осенью и зимой появляется проблема с окнами — они запотевают и на них образуется конденсат. Это нормальное явление, но оно может привести к появлению сырости и плесени в доме. Как это предотвратить? Есть хорошее и почти бесплатное домашнее средство.
Почему на окнах появляется конденсат?
Наиболее распространенной причиной запаривания окон является разница температур, поэтому чаще всего мы сталкиваемся с этой проблемой осенью и зимой, когда на улице холодает.
Поверхность окон более холодная, поэтому пар начинает конденсироваться на ней. Движение воздуха и наличие растений на подоконнике еще больше усугубляют проблему.
Как предотвратить попадание влаги на окна?
Чтобы этого не происходило, следует регулярно проветривать помещения и ограничить сушку белья в квартире. Также не забывайте пользоваться вытяжкой при приготовлении пищи и открывать дверь после принятия горячей ванны.
Еще для решения проблемы пригодится осушитель воздуха, но не обязательно тратить деньги на дорогостоящий прибор. Его можно сделать самостоятельно в домашних условиях . Как?
Насыпьте пищевую соду или соль в марлю, заверните ее в горсть, положите в контейнер и поставьте рядом с окном. Пищевая сода и соль являются естественными поглотителями влаги и уменьшат скопление пара на окнах.
Этот лайфхак может сработать и в автомобилях.
Ранее Телеграф публиковал еще несколько способов, как избавиться от конденсата на окнах.
Как избавиться от конденсата на окнах? Понадобится средство, которое есть у всех