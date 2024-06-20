Овощи и ягоды теряют вид после разморозки? Вот какой ошибки стоит избегать, заготавливая их на зиму

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Опубликовано: 20.06.2024 13:46 , Обновлено: 15.11.2024

В разгар лета столы и холодильники всех белорусов наполняются свежими овощами, ягодами и фруктами, выращенными на собственных грядках. Каждый владелец приусадебного участка стремится заготовить свой урожай и на зиму. Одним из самых простых и доступных способов заготовки является заморозка. Она не требует времени на консервацию и максимально сохраняет полезные свойства любимых ягод и овощей. Однако наверняка вам нередко приходилось сталкиваться с тем, что овощи и ягоды после разморозки теряют всякий вид и превращаются в неприглядную кашу. На самом деле этого можно избежать, если не допускать одной распространённой ошибки.

Летняя пора - время, когда на огороде появляются различные виды фруктов и овощей. Сезон некоторых культур, например, клубники и малины, короток, но можно наслаждаться их вкусом даже зимой, если заморозить некоторое количество. Тем не менее вы должны сделать это правильно. В противном случае продукты потеряют всякий вид.

Как правильно заморозить фрукты и овощи? Избегайте этой ошибки

Многие люди, помыв клубнику, малину или другие сезонные фрукты, сразу кладут их в пакеты с застежкой-молнией и помещают в морозилку. Это большая ошибка и простой способ “убить” форму плодов. Как же стоит поступать?

Сначала помойте фрукты и обсушите их бумажным полотенцем. Затем разложите их все на разделочной доске или подносе. Не забывайте сохранять промежутки между отдельными «образцами». Затем поставьте поднос или доску с фруктами в морозилку и подождите несколько часов, пока на ее поверхности не появится тонкий слой льда. Наконец, положите сезонные угощения в пакеты с застежкой-молнией и поместите их обратно в морозильную камеру.

Что еще следует помнить при замораживании?

Замораживайте свежие и тщательно вымытые фрукты, желательно сразу после сбора либо покупки. Не забудьте предварительно удалить семена и плодоножки. Более крупные плоды можно разделить на части, а более мелкие оставить целыми. Если хотите, бланшируйте их перед заморозкой. Погрузите в кипящую воду, затем поместите в ледяную воду. Благодаря этому плоды сохранят свой естественный цвет и эластичность. Однако они будут лишены части своей пищевой ценности. Вы можете хранить замороженные фрукты в морозильной камере до двенадцати месяцев. Однако лучше всего использовать их в течении полугода.

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