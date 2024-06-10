Как заготовить укроп на зиму правильно? Этот способ сохранит свежесть после разморозки

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Опубликовано: 10.06.2024 10:30 , Обновлено: 10.06.2024

Июнь - лучшее время для того, чтобы заняться заготовкой укропа. Не стоит ждать, когда укроп пустит цветоносы. Сейчас эта зелень ароматна и свежа, как никогда. Чаще всего укром на зиму замораживают, и каждая хозяйка делает это по-своему. Однако наверняка большая часть кулинаров сталкивалась с тем, что укроп после разморозки теряет свой аромат, а может и хуже того, становится водянистым и невкусным. Существует способ заморозки укропа, который максимально сохраняет его свежесть. Что нужно делать?

Укроп - важная приправа на кухне. Одним блюдам он придает аромат, а в других является незаменимым ингредиентом. Лучший способ хранить его в течение длительного времени - заморозить. Способ достаточно известный и распространенный, но не все знают, как сделать это лучше. Здесь ключевым является одно действие. Именно оно придаст укропу свежесть после разморозки.

Что нужно делать, чтобы укроп после разморозки сохранил свежесть?

После того как вы вымыли, обсушили и нарезали укроп, его следует опустить в кипящую воду. Многие люди не знают этого трюка, но он действительно работает. Поместите нарезанный укроп в сито и опустите его в кипящую воду примерно на минуту. Затем залейте укроп холодной водой, что остановит процесс приготовления. Затем высушите его и только потом положите в пакет. Приготовленная таким образом зелень укропа после разморозки откроет свои лучшие качества.

Как это работает?

Метод довольно простой, но вам наверняка интересно, как он работает. Залив укроп кипятком, а затем охладив его в холодной воде, вы произведёте своеобразную пастеризацию. Парадоксально, но при заморозке укропа таким способом вы обнаружите, что он после разморозки сохранит свою свежесть и аромат. Так что попробуйте этот метод в следующий раз, когда будете замораживать укроп, и вы не будете разочарованы.

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