Отмываете пятна содой? Эксперты назвали 6 вещей, которые так можно безнадёжно испортить

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Опубликовано: 19.02.2025 17:18 , Обновлено: 19.02.2025

Пищевая сода — недорогое и доступное средство, которое часто используют не только в кулинарии, но и для уборки дома. Она славится своей способностью удалять жир и впитывать неприятные запахи. Однако, несмотря на свою кажущуюся безобидность, сода подходит далеко не для всех поверхностей. Эксперты в сфере клининга назвали 6 вещей, которые ни в коем случае нельзя чистить пищевой содой, иначе можно их безнадёжно испортить.

Вивиан Холгуин, руководитель отдела кадров клининговой компании Maid Brigade в Манчестере (штат Коннектикут, США), предостерёг от использования соды для очистки стекла и зеркал . Сода — абразивное вещество, она может оставить на стеклянных поверхностях мелкие царапины. Со временем царапин станет больше, стекло потускнеет, потеряет прозрачность, а отражения станут менее чёткими. Чтобы отмыть стеклянные и зеркальные поверхности до блеска, воспользуйтесь специальным средством для мытья стёкол или раствором уксуса с водой, а также салфеткой из микрофибры.

Также, по словам Холгуин, сода разрушает защитное покрытие деревянных поверхностей , делая древесину уязвимой для влаги, пятен и деформации. Она посоветовала забыть про соду, даже когда нужно очистить сильно загрязнённую, скажем, деревянную ложку.

Не стоит использовать соду и при мытье кухонных принадлежностей , особенно тех, что имеют мелкие детали или отверстия (тёрки, дуршлаги и т. п.). «Сода плохо вымывается, оставляя после себя шероховатый осадок», — пояснила эксперт.

Алюминиевые кастрюли и сковородки тоже не стоит чистить содой. «Это может вызвать окисление, из-за чего посуда потускнеет и приобретёт поношенный вид», — говорит Холгуин.

Клаудия Менесес, генеральный директор и основатель компании Avanti Green Eco Cleaning, не рекомендует использовать соду для очистки поверхностей из камня , такого как гранит, мрамор или кварц. «Она может повредить защитное покрытие камня, в результате чего он станет тусклым», — предупредила эксперт. Для ухода за столешницами и другими изделиями из натурального камня следует применять специальные средства.

Бытовая техника из нержавеющей стали , несмотря на свою кажущуюся прочность, тоже уязвима перед абразивным действием соды. «Сода может привести к тому, что нержавеющая сталь и другие деликатные поверхности потеряют свой блеск», — предупредила Менесес. На поверхности приборов могут появиться царапины или же сода может снять с них защитное покрытие. Поэтому для ухода за такой техникой лучше использовать специальные чистящие средства.

Кстати, несмотря на скромные размеры решётки от вытяжки, её очистка часто входит в топ самых неприятных частей уборки. Подобраться к ней часто совсем неудобно, не говоря уже о том, чтобы очистить всю скопившуюся за время копоть. Однако есть несколько методов справиться с той проблемой без особых усилий. Telegraf.news нашёл способы очистки вентиляционной решётки с её снятием и без.

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