Об этой скрытой функции этикетки на одежде знают не все. Когда не стоит отрезать ее?
Многие из нас срезают этикетку (ярлык или бирку) сразу после покупки вещи. Никто не хочет, чтобы она раздражала шею и вызывала неприятный зуд. Однако мало кто знает, что у этикетки есть скрытая функция. В каком случае не стоит от нее избавляться?
Этикетка на одежде (ярлык или бирка) содержит много полезной информации, например, размер вещи, бренд, состав материала и другое. Некоторые материалы требуют специальной стирки, поэтому он пригодится и в том случае, если вы не знаете, при какой температуре стирать вещь. Но это еще не все.
У этикетки есть еще одна функция. Если вы вешаете свою одежду на вешалки, она обязательно пригодится. Каким образом?
Наверняка вы не раз раздражались, когда свитера и платья соскальзывали с вешалки. Просто проденьте бирку или ярлык через ручку вешалки. Таким образом, ни одна из ваших вещей больше не упадет.
Вот как это должно выглядеть:
[info_b] Таким образом, этот лайфхак полезен, если ярлык находится сверху, у шеи. [/info_b]
Что еще можно сделать, чтобы одежда не падала с вешалки?
К слову, это не единственный способ предотвратить падение одежды с вешалки.
При покупке обратите внимание на материал, из которого сделана вешалка:
- Пластиковая - легкая и экономичная, но подходит только для легкой одежды, например рубашек и футболок.
- Деревянная прочнее, поэтому на нее можно вешать пальто, куртки и джемперы.
- Бархатная вешалка отлично подходит для платьев.
- Модель с регулируемыми зажимами - хороший выбор для юбок и брюк. Они не будут мяться и точно не упадут на дно шкафа.
А как расшифровать значки на ярлыке?
Вам поможет эта картинка:
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Об этих функциях ролика для одежды мало кто знает. От какой опасности может вас спасти?