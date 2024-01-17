Об этой скрытой функции этикетки на одежде знают не все. Когда не стоит отрезать ее?

Опубликовано: 17.01.2024 11:28 , Обновлено: 17.01.2024

Многие из нас срезают этикетку (ярлык или бирку) сразу после покупки вещи. Никто не хочет, чтобы она раздражала шею и вызывала неприятный зуд. Однако мало кто знает, что у этикетки есть скрытая функция. В каком случае не стоит от нее избавляться?

Этикетка на одежде (ярлык или бирка) содержит много полезной информации, например, размер вещи, бренд, состав материала и другое. Некоторые материалы требуют специальной стирки, поэтому он пригодится и в том случае, если вы не знаете, при какой температуре стирать вещь. Но это еще не все.

У этикетки есть еще одна функция. Если вы вешаете свою одежду на вешалки, она обязательно пригодится. Каким образом?

Наверняка вы не раз раздражались, когда свитера и платья соскальзывали с вешалки. Просто проденьте бирку или ярлык через ручку вешалки. Таким образом, ни одна из ваших вещей больше не упадет.

Вот как это должно выглядеть:

Фото: Onet.pl

Фото: Gazeta.pl

[info_b] Таким образом, этот лайфхак полезен, если ярлык находится сверху, у шеи. [/info_b]

Что еще можно сделать, чтобы одежда не падала с вешалки?

К слову, это не единственный способ предотвратить падение одежды с вешалки.

При покупке обратите внимание на материал, из которого сделана вешалка:

Пластиковая - легкая и экономичная, но подходит только для легкой одежды, например рубашек и футболок.

Деревянная прочнее, поэтому на нее можно вешать пальто, куртки и джемперы.

Бархатная вешалка отлично подходит для платьев.

Модель с регулируемыми зажимами - хороший выбор для юбок и брюк. Они не будут мяться и точно не упадут на дно шкафа.

А как расшифровать значки на ярлыке?

Вам поможет эта картинка:

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