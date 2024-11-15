"Нобелевскую премию надо" - Этот трюк из TikTok позволит повесить картину без мук. Вот, что нужно взять на кухне

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.11.2024 19:31 , Обновлено: 15.11.2024

Повесить картину на гвоздь, что может быть проще? До момента, пока вы не начали это делать, кажется, что ничего. Однако на практике картины, имеющие веревочное крепление становятся настоящей головной болью и уничтожителем нервных клеток, ведь попасть верёвкой на гвоздь сходу совсем не получается. Однако, если вооружиться небольшим инструментом дело пойдёт как по маслу. Эта хитрость из TikTok собрала 4,5 миллионов просмотров в TikTok и более 200 благодарных комментариев.

Блог пользователя с ником mastermebeli1 может стать настоящей сокровищницей идей для тех, кто сталкивается с ремонтом, поломками мебели и другими сложностями быта. На своей страничке в TikTok мужчина регулярно делится простыми и неочевидными трюками для решения надоевших проблем.

Так, совсем недавно он опубликовал 8-секундное видео, в котором продемонстрировал, как можно легко повесить картину с веревочным креплением на единственный гвоздь без мук.

Как оказалось, для этого достаточно применить простую столовую вилку.

Фото: TikTok mastermebeli1

Просто прикрепите её за шляпку гвоздя в стене, повесьте картину на вилку, после чего уберите столовый прибор. Короткий видеоролик покорил зрителей TikTok, и они рассыпались в благодарственных комментариях.

“Чувак, ты гений! Сколько нервов сэкономил”, - восхитился один из пользователей.

“Супер! А то целишься, целишься, пока рука не онемеет. Особенно когда петля маленькая…” - оценил идею ещё один комментатор.

“Сколько лет прожил, и даже не подумал бы об этом! Оригинально”, - высказался ещё кто-то.

“Как я только головой не вертел, чтобы повесить”, - написал ещё один пользователь.

“Нобелевскую премию надо”, - резюмировал ещё один подписчик.

К слову, этот трюк ранее показывал и блогер-лайфхакер Константин Нечётов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что c приходом холодов и включением отопления многие владельцы квартир не спешат отказываться от тёплой одежды и с разочарованием констатируют, что в комнате прохладно. При этом такая картина нередко наблюдается при фактически горячих батареях. Прежде чем прибегнуть к включению обогревателя, стоит попробовать оптимизировать работу настенного радиатора. В TikTok показали простой и дешёвый способ поднять температуру в комнате на несколько градусов. Этот трюк не только позволит согреться, но и даст возможность поставить регулятор (если он есть) на меньшее значение и сэкономить на отоплении.

«Надо было запатентовать» — В TikTok показали копеечный способ улучшить отопление. Нужно всего 2 предмета