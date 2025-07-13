Нейробиолог призвала всегда смотреть собеседнику в левый глаз. Это зачем?

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Опубликовано: 13.07.2025 08:57 , Обновлено: 13.07.2025

Американский нейробиолог и врач Тара Сварт поделилась простым, но эффективным советом, который, по ее мнению, должен использовать каждый при участии в разговоре, особенно во время свидания с человеком, который вам интересен.

[info_b]Доктор Сварт — нейробиолог и врач, старший преподаватель в Массачусетском технологическом институте (MIT), факультете медицины и фармакологии имени Слоуна. Она написала книги «Источник: откройте свой разум, измените свою жизнь» и «Секреты Вселенной, наука о мозге », а также ведёт подкаст «Переосмысли себя».[/info_b]

По ее словам, этот способ помогает установить глубокую эмоциональную связь во время разговора. Ключ кроется в зрительном контакте — а именно, в том, чтобы смотреть в левый глаз собеседника.

Эксперт заявила, что метод запускает естественную реакцию формирования связи в мозге, усиливая эмоциональный резонанс.

Почему именно левый глаз?

Как утверждает эксперт, этот прием берет начало в младенчестве. Новорожденные учатся распознавать эмоции через зрительный контакт с матерью. При этом большинство людей — правши, поэтому обычно держат ребенка на левой руке, оставляя правую свободной. В результате правый глаз родителя оказывается напротив левого глаза младенца.

“И затем это взаимодействие через зрительный нерв распространяется по мозгу. Это влияет на миндалевидное тело, где рождаются эмоции. Это создаёт эмоциональный резонансный цикл, который является частью связи матери и ребёнка», — заявила нейробиолог.

[info_b]Согласно одному из исследований, такой зрительный контакт формирует «эмоциональный резонанс» — важнейший механизм формирования привязанности. Кстати, это объясняет, почему правому полушарию мозга (контролирующему левое поле зрения) приписывают большую роль в обработке эмоций.[/info_b]

“Поэтому зрительный контакт между правым и левым глазами — это самый прочный зрительный контакт, который только может быть”, считает Сварт.

Советы по применению техники

Выбирайте подходящую ситуацию: метод работает лучше всего в личных беседах один на один.

метод работает лучше всего в личных беседах один на один. Следите за временем: фокусируйтесь на левом глазу, когда слушаете, а не когда говорите сами.

фокусируйтесь на левом глазу, когда слушаете, а не когда говорите сами. Начинайте мягко: перед долгим зрительным контактом можно пожать руку или обменяться парой фраз.

Впрочем, Сварт подчеркивает: метод требует осознанности и уважения к собеседнику.

Не только взгляд: другие способы установить контакт

Как уточнила нейробиолог, объятия, рукопожатия и даже легкие поцелуи в щеку также помогают создать доверие. Однако именно зрительный контакт остается самым мощным инструментом.

“Если я хочу установить связь, статистически это самый эффективный способ”, — заявила Сварт.

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