Не только белый и бежевый. Дизайнеры назвали 7 цветов, которые помогут расширить маленькую кухню

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Опубликовано: 07.07.2025 11:49 , Обновлено: 12.08.2025

Даже компактная кухня способна выглядеть просторной и удобной, если грамотно подойти к выбору цветовой гаммы. По словам дизайнеров, светлые оттенки помогают зрительно увеличить помещение, в то время как темные тона могут производить обратный эффект. А некоторые специалисты призывают не боятся ярких цветов.

Классика жанра: белый и серый

Белый и кремовый — беспроигрышные варианты для любого интерьера. Они прекрасно отражают свет и создают ощущение чистоты.

Специалисты утверждают, что белый цвет остается самым универсальным решением для кухни. Однако, при таком оформлении стоит учитывать, что любые загрязнения будут заметны. Хотя дизайнер мебели Елена Яковлева утверждает, что этот цвет как раз таки “самый практичный”.

Серый, особенно его светлые тона, — еще один популярный выбор.

Эти оттенки могут казаться скучными, но они отлично справляются с задачей визуального расширения пространства, говорят эксперты по интерьеру. Кроме того, серый цвет легко комбинируется с яркими акцентами, что позволяет создавать стильные и долговечные решения.

Плюсы серого в интерьере кухни назвал и один из крупных поставщиков комплектующих и материалов для производителей мебели.

Не только практично, но и модно: пастельные тона

Для тех, кто хочет добавить кухне индивидуальности, подойдут пастельные оттенки голубого и зеленого. Согласно дизайнерам, такие цвета, как:

мята,

салатовый,

небесно-голубой

отлично смотрятся в небольших помещениях и помогают компенсировать недостаток естественного света. Кстати, эти оттенки уже несколько сезонов остаются в тренде.

Дизайнер интерьера Надежда Кузина посоветовала не боятся использовать цвет на маленькой кухне, в том числе достаточно яркие.

Бежевый — золотая середина

Если классические белый и серый кажутся слишком обыденными, а пастельные тона — чересчур смелыми, стоит обратить внимание на бежевую гамму. Этот цвет, по словам специалистов, сочетает в себе нейтральность и оригинальность.

Беж — это компромисс между консервативными и современными решениями.

При этом, разнообразие оттенков — от теплых до холодных — позволяет подобрать идеальный вариант под любой стиль.

10 советов для маленькой кухни от дизайнера

В свою очередь профессиональный дизайнер интерьера Ольга Ананина назвала 10 приемов обустройства маленькой кухни. Например, она посоветовала использовать зеркала.

“Небольшие зеркала группой над обеденной зоной сделают кухню более воздушной”, — отметила эксперт.

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