Как покрасить батареи, чтобы краска легла ровно? Эти 7 шагов нельзя пропускать

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.04.2025 10:55 , Обновлено: 14.04.2025

Повреждённое лакокрасочное покрытие, пожелтевшая поверхность, царапины и ржавчина – проблемы, с которыми сталкиваются многие владельцы радиаторов после нескольких лет использования. Но это не значит, что батареи нужно полностью менять — вернуть им прежний вид можно при помощи краски. Задача может показаться сложной, но на самом деле покрасить батареи довольно легко, если правильно подготовится к этому процессу.

Старый радиатор не всегда нуждается в замене. В большинстве случаев всё, что нужно сделать — это купить краску и кисти, запастись временем (а лучше ещё и терпением), а затем вернуть батарее прежний свежий вид. Тем более что это довольно просто и намного дешевле, чем покупка нового радиатора.

Подготовка к покраске

Прежде всего нужно позаботиться о безопасности и надлежащих условиях труда. Перед тем как приступить к покраске, необходимо закрыть вентиль и дождаться полного остывания батареи. Нельзя красить даже тёплую поверхность, так как краска будет слишком быстро сохнуть, что может привести к разводам и неровностям. Если вы хотите покрасить батарею во время отопительного сезона, стоит запланировать работы на более тёплые дни, когда радиатор можно отключить на длительное время.

Из инструментов вам понадобится:

наждачная бумага или проволочная щётка (для удаления старой краски и ржавчины);

малярные ленты (для защиты стен и пола);

краска, предназначенная для металла (желательно устойчивая к высоким температурам);

кисти или валики;

тонкая кисть для труднодоступных мест.

Также стоит обзавестись защитной плёнкой для защиты пола от загрязнений.

Какие краски подходят для батареи?

Выбор правильной краски – один из самых важных этапов покраски. Радиатор подвергается воздействию высоких температур и механических повреждений, а значит, обычная краска для стен и пола не подходит.

Фото иллюстрационное

Для покраски батарей отопления лучше всего использовать специальные термостойкие краски, которые выдерживают высокие температуры (до 90 - 100 °C). Они бывают алкидные, акриловые или порошковые. Алкидные краски хорошо ложатся и долговечны, но имеют сильный запах, тогда как акриловые быстрее сохнут и менее токсичны.

Как покрасить батарею пошагово?

Подготовка батареи к покраске — важный этап, который влияет на качество и долговечность покрытия. Вот пошаговая инструкция:

Вот пошаговая инструкция:

Защита окружающих поверхностей. Чтобы избежать попадания краски на стены, пол и другие предметы, закройте их плёнкой или газетами. Очистка поверхности. Если батарея уже была окрашена ранее, старую краску нужно удалить. Для этого можно использовать металлическую щётку или специальные химические смывки для краски. Если на батарее есть следы коррозии, их также нужно убрать. Это можно сделать с помощью наждачной бумаги или специального средства от ржавчины. Обезжиривание. После очистки поверхность батареи необходимо обезжирить. Для этого подойдёт растворитель, спирт или специальный обезжириватель. Это важно для обеспечения хорошей адгезии краски. Шлифовка. Чтобы краска легла ровно и держалась долго, поверхность батареи должна быть гладкой. Используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы слегка зашкурить металл. Грунтовка. Грунтовка помогает улучшить сцепление краски с поверхностью и защищает металл от коррозии. Выберите грунтовку, подходящую для металла, и нанесите её тонким слоем. Дайте грунтовке высохнуть согласно инструкции производителя. Покраска. Наносите краску кистью или валиком. Начинайте с труднодоступных мест, а затем переходите к основным поверхностям. Рекомендуется наносить два слоя краски, давая каждому слою достаточно времени для высыхания. Финишная обработка. После полного высыхания краски проверьте поверхность на наличие дефектов. Если обнаружили неровности или подтёки, их можно аккуратно устранить мелкой наждачной бумагой и повторно нанести слой краски.

Можно ли закрывать батарею?

Часто возникает вопрос: можно ли закрывать радиатор? Делать это можно, но не рекомендуется полностью закрывать батареи по нескольким причинам:

Эффективность обогрева — батареи отдают тепло через конвекцию воздуха и излучение. Если закрыть радиатор мебелью, шторами или декоративными экранами, тепло будет задерживаться, и помещение будет прогреваться хуже. В результате температура в комнате может снизиться, а расходы на отопление — увеличиться. Равномерный обогрев — закрытие батарей мешает равномерному распределению тепла по помещению. Воздух циркулирует медленнее, что снижает эффективность работы системы отопления. Перегрев радиатора — если батарея закрыта, она может перегреваться, что увеличивает риск поломки отопительной системы.

Фото иллюстрационное

Однако существуют некоторые компромиссные решения:

Можно использовать декоративные экраны, которые обеспечивают свободный доступ воздуха сверху и снизу, чтобы не мешать циркуляции тёплого воздуха.

Если нужно скрыть батарею, лучше выбирать мебель с открытыми ножками или специальные решётки, которые минимально препятствуют движению воздуха.

Таким образом, хотя полное закрытие батареи нежелательно, есть способы сделать интерьер эстетичнее, не жертвуя эффективностью отопления.

Ранее Telegraf.news писал о поддержание чистоты внешних элементов вентиляции дома. Пыль, жир, грязь, скапливающиеся на вентиляционных решётках, рециркулируют, т.е. мы дышим ими постоянно. Если вы давно не чистили решётки в доме или квартире, самое время приступить к делу. А мы нашли для вас простой способ как сделать их как новые после одной чистки.

Как быстро почистить вентиляционную решётку? Эти 5 шагов вернут первозданную чистоту