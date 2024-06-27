Настойка, грелка и не только. Нашли 4 способа, как применить вишнёвые косточки с пользой

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Опубликовано: 27.06.2024 10:33 , Обновлено: 27.06.2024

Большинством вишнёвые косточки воспринимаются не иначе как побочный отходам. Однако они могут обнаружить множество полезных и неожиданных преимуществ. Рассказываем, как применить вишнёвые косточки для создания вкусной настойки, натуральной грелки и сенсорной игрушки для детей. А как вырастить из косточек вишнёвое дерево? Раскрываем секрет правильной подготовки семян.

Натуральная грелка из семян вишни

Вишневые косточки отлично сохраняют тепло и холод, а это значит, что их можно использовать в качестве натуральных грелок. Просто сшейте хлопковый мешочек, наполните его примерно 2 кг семян, а затем нагрейте, например, в духовке. Такая грелка идеальна для согревающих компрессов, помогающих при болях в горле, суставах, шее, животе или мышечном напряжении. С другой стороны, охлажденная в морозилке грелка с вишневой косточкой отлично подходит при отеках, синяках, легких ожогах, головных болях, лихорадке и укусах насекомых.

Сенсорная сумка для самых маленьких

Для самых маленьких вишневые косточки могут послужить основой для создания стимулирующей сенсорной игрушки. Просто поместите семена в плотно закрывающийся хлопковый мешочек либо найдите герметичную ёмкость для создания погремушки. Например, вы можете использовать пластиковые контейнеры от угощений типа чупо-чупсов или контейнеры от яиц киндер-сюрпризов. Наполните ёмкости косточками для создания погремушки. Можете проявить фантазию и обвязать её нитями для надёжности. Такие игрушка станут идеальным инструментами для самых маленьких детей, позволяя им познавать мир, используя все свои чувства.

Настойка семян вишни

Вишнёвые косточки также можно использовать для приготовления домашней настойки. Однако в этом случае стоит знать, что вишнёвые косточки содержат амигдалин, который разлагается на синильную кислоту, которая считается ядовитой. Готовя такую настойку, следует соблюдать некоторые правила. В частности, не настаивать косточки дольше 3-х недель, выбирать некрепкий спирт и хранить саму настойку не более года. Если употреблять такой напиток в небольших количествах, то он не нанесёт вреда.

Вишнёвое дерево из собственных семян

Вишнёвые косточки – это еще и начало новой жизни. Собранные и правильно подготовленные семена можно использовать для выращивания нового вишнёвого дерева. Просто храните семена, поместив их в теплую воду, а затем в холодильник на 2-3 месяца. По истечении этого времени семена готовы к высадке в грунт. При благоприятных условиях примерно через четыре года после посадки дерево принесет первые плоды.

Поэтому, прежде чем в следующий раз выбросить вишневые косточки, подумайте об их потенциальном использовании. Возможности практически безграничны, а преимущества могут быть очень полезны.

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