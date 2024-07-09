"Надо чтобы все так делали" - В TikTok рассказали, как выбрать яйцо Kinder Surprise с игрушкой вместо "тряпочки"

🎥 Видео

Опубликовано: 09.07.2024 10:50 , Обновлено: 09.07.2024

Всё чаще белорусам в шоколадных яйцах Kinder попадаются совершенно бессмысленные и неинтересные игрушки вроде бумажных волчков и непонятных вертушек. Пользовательница TikTok показала, как можно увеличить шансы на получение хорошей игрушки, не выходя из магазина.

Наверняка каждый сталкивался с разочарованием при покупке шоколадного яйца Kinder. В последние годы всё реже можно ощутить то благоговейное чувство после вскрытия жёлтого контейнера внутри, ведь качество находящейся там игрушки оставляет желать лучшего.

Белоруска поделилась в TikTok видео, в котором рассказала, как она определяет, что в яйце попадётся хорошая игрушка, а не какая-нибудь “тряпочка”.

“Прямо в магазине я начала взвешивать киндеры из одной серии. Вес оказался разным. Я купила самое тяжёлое и самое лёгкое яйцо”, - начала рассказ автор видеоролика, чтобы показать, как работает лайфхак.

Оказалось, что в яйце наименьшего веса. чаще попадаются дешёвые и неинтересные игрушки вроде полубумажного браслета, а в тяжёлых - цельные игрушки, и чаще всего из серии.

Автор видеоролика поинтересовалась у комментаторов, честно ли так поступать, имея ввиду взвешивание яйца до покупки.

“Можно и нужно! Это ведь не лотерея!”, - написала одна из пользовательниц под видео.

“Ну и правильно. Надо, чтобы все так делали. Может, тогда перестанут ерунду вместо игрушек делать”, - одобрил лайфхак ещё один комментатор.

“Я вам больше скажу. Коллекционеры киндеров ищут игрушки из серии по весу из видеообзоров”, - рассказала ещё одна комментаторша.

К слову, сейчас шоколадные яйца Kinder Surprise - не самое дешёвое лакомство для белорусов. Так, стандартное яйцо с серийными игрушками в сети магазинов “Евроопт” стоит от 4,79 рублей. А яйца Kinder Joy, как в видеоролике, ещё дороже - 5,39 рублей.

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Британские эксперты обвинили Kinder Surprise и других производителей в манипуляции детьми. Это как?