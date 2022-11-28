Моете лицо в душе? Вот почему лучше немедленно прекратить

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Опубликовано: 28.11.2022 16:59 , Обновлено: 28.11.2022

Мочить в душе лицо — не сама лучшая идея. Эта привычка может иметь неприятные последствия, которые вы заметите только спустя долгое время.

Кожа на лице более нежная, чем на остальном теле, и требует особого ухода. Основу ухода за ней составляют защитные, увлажняющие и питательные косметические средства. Не менее важно правильное очищение кожи. В первую очередь оно должно быть нежным.

Если вы хотите сохранить молодой и здоровый вид кожи лица, лучше не мыть его в душе.

Все дело в более высокой температуре воды и более высоком давлении. В других местах кожу не повредит, а вот лицо требует более щадящего обращения. В противном случае она начнет терять свой блеск, станет серой, засохнет и начнет шелушиться. Со временем на ней быстрее будут видны морщины.

Также не следует мыть лицо гелем для душа или шампунем. Перед использованием всегда проверяйте, можно ли использовать продукт на лице.

Не будем забывать и о том, что долго стоять в душе с мокрой кожей лица тоже не к добру. Эта привычка способствует обезвоживанию.

Если вам абсолютно необходимо вымыть лицо в душе, делайте это в последнюю очередь. Конечно, температура должна быть снижена. Сильная струя воды не должна ударять в лицо, поэтому держите душ на безопасном расстоянии. Вместо геля для душа используйте подходящее очищающее средство для лица.

И стоит напомнить, что нельзя тереть лицо полотенцем. Вместо этого лучше аккуратно прижать его к лицу, чтобы впитать лишнюю воду.

А еще сразу после душа необходимо нанести крем. нанесения крема, чтобы сохранить как можно больше влаги в коже и не допустить ее пересыхания.

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