Многие неправильно чистят помело? Вот как сделать это быстрее и проще

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.02.2024 12:35 , Обновлено: 10.02.2024

Помело, который некоторые также называют гигантским апельсином, — это один из самых недооцененных цитрусовых фруктов. Под его толстой кожурой скрывается нежная и сладкая мякоть, а также многие необходимые для организма витамины. Однако, многие сталкиваются с проблемой — как очистить помело от кожуры? Есть очень простой способ.

У этого фрукта довольно толстая и губчатая кожица, поэтому снять ее пальцами может быть несколько проблематично. Да и почистить ее как апельсин тоже довольно непросто.

Одни из способов — острым ножом сделать надрез в кожуре по всей длине фрукта — от верхушки до основания. Затем нужно снять шкурку с верхней и нижней части помело (можно воспользоваться ложкой). И финальный этап — удалить кожуру вместе с белыми мембранами между частицами (они горькие и могут преобладать над вкусом мякоти).

Второй способ, еще более простой, это сначала отрезать у помело “попки”, затем разделить фрукт пополам, сделать надрез каждой части — и доставать дольки руками. Все, как показано на видео ниже.

Желтый, зеленый или оранжевый - как выбрать спелый помело?

Также многие задаются вопросом, как выбрать спелый помело. Этот фрукт бывает нескольких видов. Можно встретить зеленые помело, которые часто считаются недозрелыми, но это ошибка! Это один из тех видов, у которых цвет кожицы не меняется - он тоже спелый и обладает характерной сладостью.

Желтый помело, похожий на крупный апельсин, также сразу готов к употреблению.

А вот оранжевый считают плодом с самым сладким вкусом.

[info_b]Кстати, помимо мякоти, вы можете использовать кожуру. Однако важно помнить, что цитрусовые опрыскивают химикатами, поэтому предварительно нужно хорошо вымыть фрукт и почистить его чистой зубной щеткой. Из кожуры можно приготовить, например, варенье.[/info_b]

Как белорусам выбрать вкусное помело? 4 признака, которые укажут на спелость и сочность