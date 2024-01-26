Зачем на ситечке нужно ушко? Эта скрытая функция шокировала многих

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Опубликовано: 26.01.2024 13:39 , Обновлено: 26.01.2024

На первый взгляд ушко на ситечке имеет только одну функцию — повесить сам инструмент на крючок. Однако, мало кто догадывается, что у него есть еще одно особое применение, которое шокировало пользователей соцсетей. Как ушко поможет упростить процесс фильтрации?

Сито — необходимый инструмент при готовке. Его используют для отделения жидкости от твердых частиц при приготовлении бульонов, соусов, супов и других блюд. Оно также может использоваться для просеивания муки или сахара, чтобы удалить комки и получить более однородное тесто или глазурь.

Зачастую в процессе готовки многие используют маленькое сито - ситечко. Но у него есть большой минус — инструмент приходится держать в руке, что усложняет фильтрацию (особенно если во второй руке тяжелая емкость). Именно в такой ситуации и понадобится ушко (если оно есть).

Лайфхак опубликовала в Instagram пользовательница с ником @inamallina. Ее открытие шокировало и приятно обрадовало подписчиков.

Если у вас большая миска и маленькое ситечко, просто воткните в ушко вилку или ножку (видео смотрите ниже).

В итоге должна получится такая конструкция. И теперь можно слить жидкость без проблем.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C2b2xWjODVJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от @inamallina [/link]

В комментариях люди выразили свой восторг этим трюком:

“Ничего себе! А я сына зову всё время подержать ?”, — написала одна женщина.

“Вы для меня Америку открыли сегодня ?”, — отметила другая.

“Инна вся моя жизнь прошла впустую. Сколько я мучилась. Спасибо.?”, — поделилась третья.

“Капец? а я всегда причитала «оторвать бы руки кто это ушко не придумал загнуть, чтоб вешать на кастрюльку» ?, а оно вон как! Инженерная мысль!”, “Я честно не знала, ваше видео всем домашним показала, все в шоке”, “Оказывается все гениальное -просто ?”, — подобных комментариев пользователи оставили много.

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