Миколог назвал грибы, в которых чаще всего встречаются личинки и яйца насекомых. Как правильно обработать?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.08.2025 13:52 , Обновлено: 29.08.2025

Грибы — лакомство не только для человека, но и для многих насекомых. Как объяснила польский миколог доктор Марта Вжосек, наличие личинок в грибах — естественное явление, которое не должно вызывать паники. Более того, по ее словам, «грибные черви» съедобны и безвредны, но важно помнить несколько правил при приготовлении.

По словам Марты Вжосек, «чаще всего в белых грибах [боровиках] и ​​маслятах встречаются личинки семейства Mycetophilidae».

«Самки этих насекомых откладывают яйца в молодые плодовые тела, а вылупившиеся личинки прогрызают в них ходы», — отметила эксперт.

Mycetophilidae — грибные комары, или плоскоуски. Это целое семейство грибоядных длинноусых двукрылых. Повсеместно обитают 4177 видов в 150 родах. Они обычно встречаются во влажных местообитаниях, благоприятных для их грибов хозяев , и иногда образуют плотные скопления.

Ещё одна группа насекомых, питающихся грибами, — личинки проволочников, также известных как жуки-щелкуны.

«Они похожи на коричневые нити, имеют твёрдый панцирь и прогрызают в ножках грибов ходы шириной в миллиметр. Их невозможно спутать с мухой», — добавила миколог.

Опасны ли грибы с личинками насекомых?

Тем не менее, по словам доктора Вжосек, наличие насекомых в грибах не означает, что они вредны.

«Насекомые в грибах съедобны и нетоксичны — в лучшем случае они дают нам дополнительный белок», — объяснила специалист миколог.

Однако стоит помнить, что насекомые не только поедают гриб, но и производят выделения.

«Их экскременты — это всё ещё мицелий, но обогащённый бактериями, поэтому для их нейтрализации необходимы высокие температуры», — предупредила эксперт.

Как правильно обработать червивые грибы?

По словам специалиста, если гриб слегка червивый, просто вырежьте повреждённые участки.

А вот в случае сильного нападения насекомых гриб лучше высушить — тогда личинки покинут плодовое тело — или вовсе выбросить.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok под видео одного из белорусских грибников разгорелась нешуточная дискуссия из-за “самого вкусного гриба”. Некоторые зрители назвали “улов”, которым похвастался автор ролика, “очень опасным грибом”. Разобрались, так можно ли его вообще есть или нет?

«Я глотку за них перегрызу» — Белорусы поспорили из-за «самого вкусного гриба». Так можно есть ли нет?