Масло больше не будет разбрызгиваться при жарке рыбы и котлет. Возьмите из шкафа всего одну вещь

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Опубликовано: 01.11.2024 11:32 , Обновлено: 01.11.2024

Разбрызгивание масла во время приготовления еды, например, рыбы или котлет, — настоящий кошмар. Мало того, что после готовки приходится убирать всю кухню, так это еще и опасно. Ведь капли горячего масла - это большой риск обжечься, особенно если вы находитесь близко к сковороде. К счастью, есть простой лайфхак, чтобы жир не летел во все стороны. Понадобится всего одна вещь.

Почему масло разбрызгивается при жарке?

Причиной разбрызгивания масла на сковороде во время жарки является не что иное, как вода. Это может быть как вода, попавшая на поверхность сковороды, так и вода, содержащаяся в готовящихся продуктах (например, сыром мясе, рыбе, свежих или замороженных овощах).

Почему масло брызгается? Естественным процессом, связанным с повышением температуры, является испарение воды, даже той, которая застряла в жировом слое. Такая капля будет стремиться подняться на поверхность, пока не прорвет жировой слой, разбрызгивая его во все стороны.

Как предотвратить разбрызгивание жира?

К счастью, в Сети наглядно показали, как сделать так, чтобы масло не брызгало при жарке во все стороны и вам не пришлось отмывать всю кухню.

Для этого понадобится всего одна вещь, которая есть в шкафах у многих. И это… пергаментная бумага (бумага для выпечки).

Достаточно отрезать подходящий кусок и застелить ею дно сковороды. Затем налейте туда масло - и жарьте без риска.

Удивительно, но этот лайфхак действительно работает. Его можно применять как при жарке рыбы, так и котлет, мяса, овощей и других продуктов.

Еще один плюс - при таком методе сковородка останется чистой (или почти чистой).

А как поможет соль?

Но что делать, если пергаментной бумаги под рукой не оказалось?

Во-первых, перед жаркой протрите сковороду насухо. Помните также о том, чтобы по возможности нужно хорошо высушить все продукты, которые будете жарить, чтобы убедиться, что на сковороду попадает как можно меньше воды.

Далее, перед тем как влить масло, посыпьте поверхность щепоткой соли, которая впитает воду во время жарки и сведет разбрызгивание масла к минимуму.

Если в процессе приготовления вы заметите, что масла снова начинает опасно пузыриться, можно добавить еще одну щепотку соли, которая снова спасет ситуацию.

Ранее Telegraf.news писал, многие не обращают внимания на масло, оседающее на сковороде после жарки, и как ни в чем не бывало приступают к мытью посуды, выливая его остатки в раковину. Такое поведение может привести к фатальным последствиям. Если жир попадет в трубы, он может быстро их полностью засорить. Как избежать этого?

Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах