"Люди, как вы в школе учились?" - В TikTok проверили совет натирать картошкой стекло автомобиля. Что из этого вышло?

🎥 Видео

Опубликовано: 22.11.2024 15:51 , Обновлено: 22.11.2024

В соцсети TikTok появилось видео, автор которого проверил на практике популярный сезонный лайфхак для автомобилистов - натирать картошкой стекло автомобиля. Это советуют делать для того, чтобы во время дождя капли не задерживались на стекле, а быстрее скатывались, не ухудшая обзор водителю. Посмотрели, действительно ли картошка обладает таким "антидождь"-эффектом.

Тем, кто за рулём автомобиля уже не первый год, наверняка не раз встречалась “народная рекомендация” из разряда “бабушкиных советов” - натирать стекла машины сырым картофелем для улучшения видимости в дождь.

Ролик, наглядно демонстрирующий, как работает этот лайфхак, опубликовал на днях пользователь TikTok под ником @bmwest165. Днём ранее он уже показывал, как “работает обычная картошка”: если разрезанным свежим клубнем натереть стекло, вода, действительно, начинает лучше стекать, не задерживаясь на поверхности.

Однако, некоторые зрители не поверили автору ролика и потребовали снять всё ещё раз “одним кадром”, что тот с охотой сделал: на камеру разрезал свежий клубень, натёр им участок стекла и полил водой. Эффект от такой нехитрой процедуры оказался виден невооружённым глазом.

Новый ролик автора, в котором он демонстрирует “чудесные свойства” обычного картофеля, за сутки набрал почти 5 млн просмотров.

Впрочем, по словам автора, он использовал не обычную, а “генетически модифицированную картошку” - якобы в той содержится “больше нитратов”, что только “усиливает эффект”. И если последнее утверждение - скорее шутка, то сам посыл - натирать стёкла картофелем - имеет под собой абсолютно научные обоснования. На это не преминули указать некоторые комментаторы, которые не усмотрели в лайфхаке никакого “чуда”.

“Люди, крахмал гидрофобен. Как вы в школе учились?” - задался риторическим вопросом один из зрителей.

[info_b]Гидрофобность — это свойство молекул химических веществ, заключающееся в отсутствии у них склонности к взаимодействию с водной средой. Простыми словам, гидрофобные материалы или вещества отталкивают воду и не вступают с ней во взаимодействие. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что благодаря этому лайфхаку водители могут избежать запотевания стёкол, а также быстрее избавляться от наледи в сильные морозы.

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