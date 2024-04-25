Любители Heinz показали, как же на самом деле нужно наливать кетчуп. Главное - нажать в правильном месте

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Опубликовано: 25.04.2024 16:31 , Обновлено: 25.04.2024

Пользователи соцсети TikTok показали, как же на самом деле следует наливать легендарный кетчуп Heinz. Оказывается, самое главное в этом деле - нажать на бутылку в правильном месте.

Оказалось, многие неправильно выдавливают кетчуп из бутылки, нажимая с двух сторон, как правило, посередине в том месте, где размещена фирменная наклейка. В результате соус вылетает из бутылки, щедро расплескивая вокруг забрызгивая всё вокруг.

Если же надавить на бутылку с боков, кетчуп с легкостью выльется на тарелку аккуратной струйкой. Это наглядно продемонстрировал один опытный любитель кетчупа Heinz. Видео просмотрели миллионы и многие опробовали этот простой способ сами - в сети можно найти немало схожих роликов.

Другой лайфхак для любителей легендарного томатного соуса поможет в том случае, когда его остаётся в бутылке мало. Как правило, люди пытаются встряхивать бутылку, но в результате также получают море брызг. Кроме того, так сложнее контролировать количество выливаемого соуса.

Однако, оказывается, на всех фирменных бутылках кетчупа Heinz проштампованы цифры 57, которые могут помочь справиться с этой проблемой. Если постучать по месту на бутылке, где размещены эти цифры, соус будет аккуратно выливаться равномерными порциями.

[info_b]Кстати, считается, что 57 - это на самом деле комбинация из 5 (счастливого числа Генри Хайнца, американского предпринимателя, основавшего компанию Heinz ) и 7 (счастливого числа его жены).[/info_b]

Ещё один необычный трюк, которым поделились интернет-пользователи, поможет тем, кто не хочет оставлять на дне бутылки ни капли любимого соуса. Как правило, в этом случае просто потрясти бутылку недостаточно. А вот если взять бутылку за горлышко и устроить ей аттракцион наподобие центрифуги - то весь остаток соберётся у горлышка и вам легко удастся его достать.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в продовольственной компании Heinz наконец-то разрешили давние споры, как хранить томатный кетчуп — в холодильнике или в шкафу. Оказалось, многие люди делают это неправильно.

Теперь точно. В Heinz разрешили извечный спор, надо ли хранить кетчуп в холодильнике