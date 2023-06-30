Теперь точно. В Heinz разрешили извечный спор, надо ли хранить кетчуп в холодильнике

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Опубликовано: 30.06.2023 09:34 , Обновлено: 29.06.2023

В продовольственной компании Heinz (известный производитель кетчупа) наконец-то разрешили давние споры, как хранить томатный кетчуп — в холодильнике или в шкафу. Оказалось, многие люди делают это неправильно.

Среди людей самых разных стран уже давно нет единого мнения о том, место ли кетчупу в холодильнике. В прошлом в дебаты вмешивались даже знаменитости, например, американская рэперша Cardi B.

И вот, в конце июня 2023 года представители Heinz в Великобритании заявили в Twitter:

«К вашему сведению: кетчуп. отправляется. в. холодильник!!!»

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/HeinzUK/status/1673651138774589444”]

[info_b]Позже они решили провести опрос среди пользователей соцсети, как они хранят этот соус. Согласно результатам, из почти 9000 тысяч человек (на момент написания материала), 39,7% ошибочно хранят кетчуп… в шкафу. Остальные 60,3% — в холодильнике. [/info_b]

Пост стал вирусным , набрав более 4,1 миллиона просмотров. Многие пользователи не согласились даже с производителем кетчупа.

Кто-то просто написал в комментариях: «Нет», но бренд ответил: «Да».

«Я никогда не держал кетчуп в холодильнике — в шкафу или на столешнице», — добавил другой человек.

Третий заявил: «Если бы он должен был быть в холодильнике, тогда бы его положили туда в супермаркете».

Еще один человек пошутил: «Я просто ношу его в кармане. Никогда не знаешь, когда наткнешься на закуску, для которой нужен кетчуп».

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Несмотря на это, другие согласились, что его нужно хранить в холодильнике: “Конечно, после открытия, разве это спорно?”.

Другой добавил: “Да, Heinz. Не могли бы вы сказать моему парню, чтобы он так делал — он хранит кетчуп на столешнице, и он на вкус [ужасен]”.

Завершая дебаты, Оливия Леннон, представитель Heinz Tomato Ketchup, сказала: “Правильный ответ был только один, и мы рады поделиться с любителями кетчупа Heinz Tomato Ketchup по всей Великобритании, что наш кетчуп должен находиться в холодильнике”.

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Как приготовить кетчуп из… бананов. Экзотическое, но простое филлипинское блюдо

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Как приготовить кетчуп из… бананов. Экзотическое, но простое филлипинское блюдо