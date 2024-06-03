Коврик для ванной стал неприятно пахнуть? Посыпьте его этим перед стиркой

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Опубликовано: 03.06.2024 14:33 , Обновлено: 03.06.2024

Коврик для ванной - важный элемент не только декора, но и комфорта. Однако постоянные воздействие влаги, тёплых температур и грязи со временем приводят к тому, что он начинает неприятно пахнуть. Для того чтобы коврик всегда оставался свежим, его нужно регулярно чистить. Как часто это нужно делать и какое важное правило соблюдать? Используя одно средство из вашего кухонного шкафчика вы вернёте свежесть своему аксессуару для ванной.

Как часто следует стирать коврики для ванной?

Чтобы коврик оставался чистым и гигиеничным, за ними необходимо регулярно ухаживать. Из-за повседневного использования и влажности в помещении они быстро пачкаются и начинают неприятно пахнуть. Чтобы вернуть ему свежий и опрятный вид, недостаточно просто пропылесосить или вытряхнуть его. Очень важно именно мыть коврик. В противном случае на нём может появиться плесень. Если ванной комнатой пользуется семья из пяти человек, ковер следует стирать не реже двух раз в неделю.

Придерживайтесь этого правила также, если у вас дома есть собака или кошка. Домашние животные любят мягкие кровати, поэтому коврик для ванной станет для них идеальным местом для отдыха. Если ванной пользуются один-два человека, то коврик достаточно стирать раз в две недели. Однако при этом необходимо следить за тем, чтобы в ванной поддерживалась соответствующая температура.

Как стирать коврики для ванной в стиральной машине?

Прежде чем бросить ковер в стиральную машину, стряхните с него пыль и обратите внимание на информацию на этикетке. Не используйте отбеливатель или сильные моющие средства, так как они могут повредить ткань и резиновый слой под ней. Самый безопасный вариант – постирать ковер при температуре 40 градусов по Цельсию. Если на нем остались старые засохшие пятна, посыпьте их пищевой содой и оставьте на 4 часа. По истечении этого времени соберите порошок пылесосом и только потом мойте ковер. Таким образом вы не только избавитесь от неприглядных следов, но и устраните неприятный запах и продезинфицируете материал.

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