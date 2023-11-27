Какими домашними средствами можно заменить крем для рук? Нашли 3 варианта

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Опубликовано: 27.11.2023 19:36 , Обновлено: 27.11.2023

Ветер и холодный сухой воздух осень и зимой могут негативно сказаться на состоянии рук. Также на кожу влияет горячая вода и химические жидкости для дома. Поэтому стоит каждый раз после уборки и перед выходом на улицу мазать руки кремом. Но есть и домашние средства, которые можно сделать самим. Многие из этих волшебных ингредиентов наверняка уже есть у вас.

Оливковое масло

Оливковое масло - отличное средство для увлажнения кожи, отметили эксперты сайта Gazeta.

Там посоветовали сделать так:

налейте в ладонь примерно 1/2 чайной ложки оливкового масла;

добавьте чайную ложку сахара;

одним пальцем перемешайте сахар с оливковым маслом до получения зернистой массы;

потрите ладони друг о друга, распределяя смесь оливкового масла и сахара по коже.

растирайте руки в течение нескольких минут, следя за тем, чтобы вся кожа была покрыта маслом;

тщательно вытрите руки и ополосните их водой.

Для такой процедуры подойдет даже недорогое масло.

Кроме оливкового, можно использовать персиковое, миндальное, кокосовое и аргановое и масло ши. Они должны увлажнить кожу и избавить ее от сухости, рассказали на сайте Ярмарка мастеров.

Яйца

Еще один вариант — смочить руки в яичном желтке. Некоторые утверждают, что после такой маски кожа станет мягкой и гладкой.

Разделите яйцо на желток и белок. Переложите желток в небольшую миску, а белок отложите в сторону. Добавьте к желтку 1 чайную ложку меда и несколько капель оливкового масла. Хорошо перемешайте. Втирайте в кожу рук в течение 10 минут, обязательно покрывая всю кожу. Оставьте смесь на коже примерно на 10 минут. Аккуратно смойте смесь с рук и вытрите их насухо. Наслаждайтесь мягкими и гладкими руками.

Домашний крем без химии

Также крем можно сделать самостоятельно, в домашних условиях и без добавления химических веществ. Руки должны стать гладкими уже после нескольких процедур. А содержащийся в нем витамин Е способствует уменьшению трещин.

Для домашнего крема вам понадобится сливочное и кокосовое масло.

Поместите 2 чайные ложки сливочного масла и 1 чайную ложку кокосового масла в небольшую миску. Хорошо перемешайте вилкой до однородности. Затем вотрите крем в руки. Дайте смеси впитаться, оставив ее на руках не менее чем на 20 минут. Затем аккуратно смойте теплой водой.

[info_b]Также есть рецепт, где нужно смешать 1-1,5 ст.л. сливочного масла с 1 ч.л. меда и 1.ст.л. отвара зверобоя и череды. А затем смазывать таким кремом руки.[/info_b]

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