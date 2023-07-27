Как легко развязать пакет? Этот трюк сработает даже с самым тугим узлом

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Опубликовано: 27.07.2023 13:07 , Обновлено: 12.09.2023

Очень часто, отправляясь за покупками, мы упаковываем овощи, хлеб и другие продукты в полиэтиленовые пакеты. Однако часто не обращаем внимания на то, как завязываем его, и только когда приходим домой, начинаются проблемы. Развязать пакет может быть не так просто, особенно если узел получился очень тугим. К счастью, есть простой трюк, который поможет справиться с этой задачей без особых усилий.

Одноразовые полиэтиленовые пакеты до сих пор являются очень популярным способом упаковки продуктов во многих магазинах и точках общественного питания. Мы берем их почти механически, не обращая внимания на то, как завязываем или заворачиваем. Кроме того, когда мы заказываем еду, ее доставляют именно в пластиковых пакетах. Они, в свою очередь, часто плотно завязаны, что одновременно защищает содержимое и затрудняет его извлечение. Узнайте, как быстро развязать даже самый тугой узел.

Как легко развязать узел, не порвав пакет?

Кажется, что порвать пакет — наиболее простой и эффективный метод. Но единственный ли это вариант? Нет, ведь пакет можно использовать повторно.

Нужно лишь проявить немного смекалки и терпения, чтобы развязать узел, и он распустится сам по себе, без сопротивления.

Возьмитесь за торчащие ушки мешка (или хвостик) и туго скрутите их вокруг своей оси. Теперь приблизьте скрученные ушки/хвостик к центру узла (как будто вы пытаетесь протолкнуть их внутрь), и он сам развяжется.

Посмотрите видео, как правильно это сделать:

Вторая жизнь для полиэтиленовых пакетов

Если вам удалось развязать пакет, не повредив его, стоит использовать его повторно. Вот несколько способов.

положите его в небольшую корзину для мусора в ванной комнате;

для защиты одежды во время путешествий;

переоборудуйте лежанку для домашних животных, набив ее изнутри полиэтиленовыми пакетами;

защитите садовые растения от заморозков.

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