Как залатать дырку на одежде за 5 минут? Нитки и иголка не понадобятся

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Опубликовано: 24.08.2023 09:43 , Обновлено: 05.09.2023

При частой носке любимой одежды неизбежно возникают различные повреждения, такие как дырки и потертости. Иногда кажется, что вещь становится пригодной только для того, чтобы ее выбросить. Но не отчаивайтесь — есть простой и быстрый способ залатать дыру на одежде за считаные минуты, даже без использования ниток и иголки. Этот лайфхак поможет быстро восстановить вашу любимую вещь и продлить ее срок службы.

Как залатать дырку на одежде? Понадобится утюг и еще кое-что

Если у вас нет навыков шитья, это не страшно. Достаточно иметь дома утюг и… термоленту (клеевую ленту).

[info_b]Мало кто знает, что с помощью этого галантерейного приспособления можно укоротить шторы или портьеры без использования швейной машинки.[/info_b]

Интересно, что термолента подходит для всех тканей, поэтому с ее помощью можно заделать и дыру на одежде.

Разогрейте утюг и прогладьте участок, где находится дырка. Сложите ткань и соедините края дыры вместе. Заклейте отверстие лентой так, чтобы она закрывала всю линию пересечения. Приложите к отверстию кусок ткани, желательно того же цвета, и прогладьте все вместе. Когда ткань остынет, проблема исчезнет, а порванный участок станет невидимым.

Таким образом вы всегда сохраните свою одежду.

[info_b]Важно: после этого ни в коем случае не стирайте ткань при высоких температурах.[/info_b]

Как красиво зашить дырку на одежде?

Если же вам не подходит такой метод, дырку на одежде можно аккуратно зашить. Для этого не понадобится швейная машина.

Например, можно сделать так, как показано на видео:

https://youtu.be/8OBK8ep9ZuM

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