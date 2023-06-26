Как легко вывести следы от утюга с одежды? Загляните в погреб или аптечку

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Опубликовано: 26.06.2023 17:03 , Обновлено: 19.10.2023

Светящиеся следы на одежде, которые иногда оставляет утюг выглядят ужасно, и если не избавиться от них сразу, они могут навсегда испортить брюки, платье, блузку или рубашку. Главное правило — действовать быстро. Мы нашли 5 способов на выбор.

Почему утюг оставляет блестящие следы на одежде?

Очевидно, что лучше избежать появления блестящих следов на одежде, чем потом пытаться их удалить. Поэтому стоит знать, откуда они берутся.

Оказывается, утюг оставляет их при сильном нагреве. Поэтому всегда следует регулировать температуру в зависимости от типа ткани.

Информацию о том, как гладить ту или иную вещь, вы найдете на этикетке. Чтобы дополнительно защитить одежду темного цвета от следов утюга, гладьте ее, вывернув наизнанку.

Как удалить следы от утюга с одежды?

Если, несмотря на осторожность при глажке, ваш утюг оставил на ткани светящиеся следы, нужно срочно принимать меры. У вас есть несколько способов на выбор.

Сырой картофель

Очистите картошку и натрите е на терке. Поместите мякоть на светящиеся следы и вотрите в ткань. Оставьте вещь в таком виде на несколько минут. Затем постирайте. Обратите внимание, что этот метод не подходит для деликатных тканей.

Черный чай

Для одежды темного цвета используйте черный чай. Влажным чайным пакетиком потрите светящиеся участки. Затем снова прогладьте вещь утюгом. На этот раз защитите их от утюга хлопчатобумажной тканью.

Перекись водорода

Для удаления следов на одежде светлых тонов используйте перекись водорода (темные материалы могут обесцветиться от нее). Сначала смочите след от утюга обычной водой, а затем полейте его перекисью. Оставьте одежду на 3 минуты. По истечении этого времени прополощите ткань.

Спиртовой уксус

Смешайте спиртовой уксус и воду в пропорции 2:3. Перелейте смесь в бутылку с распылителем и нанесите на следы от утюга. Выверните вещь наизнанку и прогладьте через хлопчатобумажную ткань.

Пар

Попробуйте использовать функцию пара в утюге. Сначала смочите след водой, а затем используйте утюг как отпариватель. Держите его на расстоянии нескольких сантиметров от ткани. Помните, что утюг должен быть установлен на самую высокую температуру и включена функция пара.

Этот трюк поможет белорусам забыть про утюг. После стирки нужно просто взять побольше прищепок

Многие устают от одной лишь мысли о глажке одежды. Попробуйте вот этот трюк с прищепками, и вы положите утюг глубоко в шкаф. Этот способ подойдет для любой одежды, но особенно он понравится любителям рубашек. На ее примере мы и расскажем об этом способе.

Этот трюк поможет белорусам забыть про утюг. После стирки нужно просто взять побольше прищепок