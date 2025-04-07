Как вернуть пожелтевшим пластиковым окнам белизну? Поможет домашняя паста из двух ингредиентов

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Опубликовано: 07.04.2025 13:24 , Обновлено: 07.04.2025

Даже сильно загрязнённые пылью и грязью с улицы оконные стёкла можно легко очистить. Всё, что вам нужно, это хорошее средство для мытья окон и старая, чёрно-белая газета или раствор уксуса и воды, налитый в бутылку с пульверизатором. Однако чистить оконные рамы уже не так просто, особенно когда длительное воздействие грязи вызвало их пожелтение. Как сделать окна снова белыми? Чем нельзя мыть пластиковые оконные рамы? Узнали, какой способ не только эффективен при удалении жёлтых пятен с ПВХ, но и безопасен для рам.

Чистка оконных рам от желтизны и въевшейся грязи

Происхождение грязи, оседающей на окнах, ясно: пыль, дым, загрязнения от транспорта, промышленные выбросы, такие как дым и мелкодисперсные частицы, а также природные факторы, такие как атмосферные осадки или интенсивный солнечный свет, делают поверхность оконных рам грязной, а иногда даже меняют их цвет.

Фото иллюстрационное

Неприглядное пожелтение белых рам – это в первую очередь визуальная проблема, но следует помнить, что пятна могут появиться и при неправильном уходе с сильными химическими веществами с неблагоприятным для ПВХ составом. В таком случае это следы реакций, которые не только лишают окна их чистого и эстетичного вида, но и приводят к матированию рам, возникновению микроповреждений наружного слоя конструкции, а значит, и к её ослаблению.

Фото иллюстрационное

Регулярная чистка рам необходима для того, чтобы белые окна из ПВХ сияли чистотой и белизной, но именно выбор правильного средства позволяет дополнительно ухаживать за ними и продлевает срок службы конструкции до 40 лет.

На рынке появляются оригинальные цветовые профили, которые имитируют, например, камень или различные породы дерева с интересным цветом и структурой. Тем не менее белые окна по-прежнему являются наиболее популярными.

Если вы регулярно удаляете пыль и другие загрязнения, для очищения окон достаточно воды с жидкостью для мытья посуды и мягкой салфетки. Однако, если на окнах уже появились жёлтые пятна, попробуйте самодельное средство на основе пищевой соды с мягким отбеливающим эффектом.

Фото иллюстрационное

Вот как его приготовить:

Положите в ёмкость 2 столовые ложки соды и залейте тёплой (не горячей) водой. Количество жидкости определите самостоятельно, помня о том, что готовая чистящая паста должна иметь такую консистенцию, чтобы её можно было легко нанести на поверхность оконной рамы, но при этом она не должна стекать с неё.

Полученную пасту тщательно перемешайте деревянной ложкой или шпателем до получения пасты кремообразной консистенции без комочков и видимой зернистости.

Нанесите полученную пасту на пятна на раме мягкой губкой или щёткой с очень мягкой щетиной. Важно, чтобы губка или щётка не окрасили своим цветом поверхность, которую вы очищаете.

Не забудьте подождать некоторое время после нанесения чистящей пасты, чтобы она подействовало, но не слишком долго, потому что средство может разрушить внешний слой рамы.

При чистке также старайтесь изо всех сил не тереть губкой или щёткой пластик – это только сделает ПВХ тусклым, и на нём появятся сотни микроповреждений. Очищайте раму аккуратно. Сотрите остатки содовой пасты вместе с грязью салфеткой из микрофибры, предварительно намоченной в тёплой воде. Вытрите раму насухо.

Чем нельзя мыть пластиковые оконные рамы?

Окна ПВХ очень популярны благодаря доступной цене и высокой долговечности конструкции. Но они не устойчивы ко всему, поэтому стоит знать, чем нельзя чистить пластиковые оконные рамы. Некоторые средства могут привести к потускнению рам, появлению пятен и царапин.

Что нельзя использовать для чистки оконных рам из ПВХ:

Чистящие средства с гранулированной структурой;

абразивные препараты,

продукты, содержащие аммиачную воду,

средства на основе уксусной кислоты, растворителей и бензина, из спиртовой продукции и растворителей ацетона;

щётки с жёсткой щетиной и мочалки (они наносят сотни микроповреждений и лишают внешний слой характерного блеска).

Если вам приходится чистить не только сами оконные рамы, но и уплотнители, избегайте сильных веществ. Лучше всего подойдут предназначенные для этой задачи экологические препараты, доступные в магазинах с современной бытовой химией, а также простейшая смесь жидкости для мытья посуды и чистой воды, которая поможет вам удалить грязь с различных поверхностей за один заход.

Ранее Telegraf.news писал, что с приходом весны многие хозяйки стремятся поскорее вымыть окна, чтобы впустить в квартиры побольше солнечного света. Однако случается, что после процедуры проходит дождь, который вновь украшает стекла неприглядными разводами, на которые так больно смотреть. К счастью, этой неприятности можно избежать, если включить в раствор один копеечный ингредиент. Этот хитрый трюк использовали еще наши бабушки.

Дождь снова оставил разводы на вымытых окнах? Добавьте это в воду — и эффект чистоты останется надолго