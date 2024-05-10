Как вернуть плитке в ванной первоначальный вид? Вам понадобятся всего три ингредиента

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Опубликовано: 10.05.2024 14:23 , Обновлено: 10.05.2024

Вода, влага, пыль, бактерии - все это оседает на плитке в ванной, придавая ей грязный вид. Как вернуть былой блеск? Попробуйте этот рецепт домашнего средства для чистки плитки, и она станет как новенькая в кратчайшие сроки. Большинство необходимых ингредиентов уже есть у вас дома.

Плитка в ванной комнате - одно из тех мест, которые мы убираем реже всего. Со временем на ней появляются пятна, грязь и она даже обесцвечивается. Часто с чисткой не могут справиться даже профессиональные уборщики.

Чтобы проблема не стала нерешаемой, достаточно приготовить домашнее средство для чистки плитки.

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Первый способ

Итак, для первого метода вам понадобится:

пищевая сода;

соль;

1 лимон.

Смешайте пищевую соду с солью в пропорции 1:1. Добавьте сок целого лимона. Консистенция должна напоминать гладкую пасту, потому, возможно, вам понадобится немного воды. Нанесите смесь на плитку и оставьте так на 15 минут. Затем протрите поверхность губкой и смойте пасту влажной тряпкой. Не забудьте вытереть плитку насухо. Это простой способ вернуть им прежний вид.

Второй способ

Для второго способа нужны следующие ингредиенты:

пачка пищевой соды;

50 мл ополаскивателя для посудомоечных машин (можно заменить яблочным уксусом);

50 мл жидкости для мытья посуды.

Пищевая сода избавит вас от грязи, а ополаскиватель практически отполирует поверхность плитки. Поместите все ингредиенты в высокую миску и залейте их литром теплой воды. Тщательно перемешайте их. Окуните чистую швабру в раствор и протрите ею плитку. После высыхания они станут как новые.

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