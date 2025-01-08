Как спасти помутневший бульон? Добавьте один из этих 2 ингредиентов - и он вернёт прозрачность
Красивый и прозрачный бульон, в котором переливаются все ингредиенты, — гордость любого кулинара. Однако нередко случается, что суп получается мутным и теряет своё очарование и аппетитность. Этого можно избежать, если воспользоваться несколькими проверенными хитростями и добавить в суп один из "спасительных" ингредиентов. Журналист Telegraf.news узнал, что нужно делать, чтобы суп получался прозрачным, и как исправить положение, если ошибок избежать не удалось.
Всевозможные супы, борщи и бульоны — неотъемлемые блюда белорусской кухни. Во многих семьях первые блюда очень популярны и неизменно подаются каждый день. И действительно, включение супа в рацион — это простой способ разнообразить питание и накормить всех членов семьи.
Хорошо приготовленный бульон должен быть не только вкусным, но и идеально прозрачным. Что делать, если он всё же помутнел? Воспользуйтесь этими советами и трюками.
Почему бульон становится мутным?
Наверняка вам приходилось задумываться о том, почему бульон становится мутным во время варки. На это влияет процесс так называемого эмульгирования жиров. Это можно сравнить с тем, как прозрачное растительное масло превращается в непрозрачный майонез. Жиры, находящиеся в мясе и костях, при высокой температуре образуют эмульсию с водой.
Чтобы снизить выраженность этого явления, соблюдайте ряд правил и хитростей:
- Уберите лишний жир с мяса и снимите кожу с курицы.
- Предварительно бланшируйте мясо: поместите его в холодную воду и доведите до кипения. Затем слейте воду и тщательно промойте мясо и кастрюлю.
- Удаляйте жир и другие примеси с поверхности шумовкой несколько раз в процессе варки.
- Избегайте сильного кипения.
- Не накрывайте кастрюлю крышкой, чтобы бульон испарялся, а не стекал с крышки обратно в кастрюлю.
- Не перемешивайте содержимое кастрюли активно; лучше вообще не трогайте ничего, кроме образовавшейся пены.
Чтобы бульон получился идеально чистым и красивым, по готовности его лучше процедить. Чем качественнее будет процеживание, тем чище и прозрачнее бульон. Для этого используйте сито с меньшими отверстиями или сложенную в несколько слоёв марлю.
Эти трюки сделают помутневший суп прозрачным
Если же вам не удалось учесть всех правил, и суп всё-таки стал мутным, не стоит отчаиваться. Есть несколько трюков, которые помогут нивелировать эту проблему.
Добавьте кубики льда
Первый способ предполагает добавление нескольких кубиков льда в готовый бульон. Они помогут жиру, который напрямую влияет на прозрачность супа, сцепиться в плёнку и бляшки. Подождите, пока суп остынет, а затем ложкой удалите жир и другие примеси, влияющие на его прозрачность. Суп станет намного прозрачнее.
Добавьте яичный белок
Ещё одним способом поделился в TikTok профессиональный повар Константин Ивлев. Он посоветовал воспользоваться трюком с яичным белком. Как только заметите, что суп помутнел, выключите конфорку и дайте супу остыть, после чего влейте в него белок из расчёта 1 белок на литр бульона. Вновь включите конфорку и ожидайте.
«Белок начнёт подниматься, соберите его. У вас сверху будет пенка, как у капучино», — объяснил эксперт.
https://www.tiktok.com/@ivlevchef1/video/7241477808130657562?q=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&t=1736329654020
Также в своём блоге он посоветовал воспользоваться методом процеживания. Для этого повар порекомендовал воспользоваться вафельным полотенцем.
Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда даже опытные кулинары, готовя суп, могут ошибиться с количеством соли. Пересоленный суп неприятно есть, но и выливать целую кастрюлю еды совсем не хочется. В таком случае стоит прибегнуть к использованию трюков, которые помогут убрать лишнюю соль. Например, можно поварить какое-то время вместе с супом дополнительный ингредиент, который впитает в себя излишки соли. Вот какой действенный лайфхак с применением фрукт решит эту проблему.
Как спасти пересоленный суп? Добавьте дольку этого фрукта и варите 10 минут