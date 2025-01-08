Как спасти помутневший бульон? Добавьте один из этих 2 ингредиентов - и он вернёт прозрачность

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Опубликовано: 08.01.2025 13:47 , Обновлено: 23.01.2025

Красивый и прозрачный бульон, в котором переливаются все ингредиенты, — гордость любого кулинара. Однако нередко случается, что суп получается мутным и теряет своё очарование и аппетитность. Этого можно избежать, если воспользоваться несколькими проверенными хитростями и добавить в суп один из "спасительных" ингредиентов. Журналист Telegraf.news узнал, что нужно делать, чтобы суп получался прозрачным, и как исправить положение, если ошибок избежать не удалось.

Всевозможные супы, борщи и бульоны — неотъемлемые блюда белорусской кухни. Во многих семьях первые блюда очень популярны и неизменно подаются каждый день. И действительно, включение супа в рацион — это простой способ разнообразить питание и накормить всех членов семьи.

Хорошо приготовленный бульон должен быть не только вкусным, но и идеально прозрачным. Что делать, если он всё же помутнел? Воспользуйтесь этими советами и трюками.

Почему бульон становится мутным?

Наверняка вам приходилось задумываться о том, почему бульон становится мутным во время варки. На это влияет процесс так называемого эмульгирования жиров. Это можно сравнить с тем, как прозрачное растительное масло превращается в непрозрачный майонез. Жиры, находящиеся в мясе и костях, при высокой температуре образуют эмульсию с водой.

Чтобы снизить выраженность этого явления, соблюдайте ряд правил и хитростей:

Уберите лишний жир с мяса и снимите кожу с курицы.

Предварительно бланшируйте мясо: поместите его в холодную воду и доведите до кипения. Затем слейте воду и тщательно промойте мясо и кастрюлю.

Удаляйте жир и другие примеси с поверхности шумовкой несколько раз в процессе варки.

Избегайте сильного кипения.

Не накрывайте кастрюлю крышкой, чтобы бульон испарялся, а не стекал с крышки обратно в кастрюлю.

Не перемешивайте содержимое кастрюли активно; лучше вообще не трогайте ничего, кроме образовавшейся пены.

Чтобы бульон получился идеально чистым и красивым, по готовности его лучше процедить. Чем качественнее будет процеживание, тем чище и прозрачнее бульон. Для этого используйте сито с меньшими отверстиями или сложенную в несколько слоёв марлю.

Эти трюки сделают помутневший суп прозрачным

Если же вам не удалось учесть всех правил, и суп всё-таки стал мутным, не стоит отчаиваться. Есть несколько трюков, которые помогут нивелировать эту проблему.

Добавьте кубики льда

Первый способ предполагает добавление нескольких кубиков льда в готовый бульон. Они помогут жиру, который напрямую влияет на прозрачность супа, сцепиться в плёнку и бляшки. Подождите, пока суп остынет, а затем ложкой удалите жир и другие примеси, влияющие на его прозрачность. Суп станет намного прозрачнее.

Добавьте яичный белок

Ещё одним способом поделился в TikTok профессиональный повар Константин Ивлев. Он посоветовал воспользоваться трюком с яичным белком. Как только заметите, что суп помутнел, выключите конфорку и дайте супу остыть, после чего влейте в него белок из расчёта 1 белок на литр бульона. Вновь включите конфорку и ожидайте.

«Белок начнёт подниматься, соберите его. У вас сверху будет пенка, как у капучино», — объяснил эксперт.

https://www.tiktok.com/@ivlevchef1/video/7241477808130657562?q=%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&t=1736329654020

Также в своём блоге он посоветовал воспользоваться методом процеживания. Для этого повар порекомендовал воспользоваться вафельным полотенцем.

Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда даже опытные кулинары, готовя суп, могут ошибиться с количеством соли. Пересоленный суп неприятно есть, но и выливать целую кастрюлю еды совсем не хочется. В таком случае стоит прибегнуть к использованию трюков, которые помогут убрать лишнюю соль. Например, можно поварить какое-то время вместе с супом дополнительный ингредиент, который впитает в себя излишки соли. Вот какой действенный лайфхак с применением фрукт решит эту проблему.

Как спасти пересоленный суп? Добавьте дольку этого фрукта и варите 10 минут