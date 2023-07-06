Как сложить футболку за 2 секунды? Этот лайфхак взорвал Интернет

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Опубликовано: 06.07.2023 14:05 , Обновлено: 12.09.2023

Хорошо сложенная одежда не мнется и занимает мало места в шкафу. Однако иногда мы теряем много времени, чтобы сделать все идеально. Между тем, есть простой трюк, чтобы сложить любую футболку или даже рубашку буквально за секунды.

Весь секрет этого несложного трюка заключается в том, чтобы найти на футболке одну точку. Для этого нужно представить две линии: первая проходит от воротника вниз, а вторая проходит горизонтально через центр рубашки (как на картинке ниже ). Точка пересечения двух линий будет ключом к моментальной сборке футболки. Со временем вы станете настолько умелыми, что будете автоматически знать, с чего начинать складывать футболку.

Как только вы найдете пересечение линий, идущих от воротника футболки и проходящих через его центр, вам нужно всего лишь сделать несколько простых движений. Как только вы освоитесь, весь процесс займет не более 2 секунд.

Правой рукой возьмите футболку в обозначенной точке, где встречаются две линии.

Возьмитесь левой рукой за воротник футболки.

Проведите левой рукой вниз по отмеченной ранее линии так, чтобы футболка сложилась пополам. Теперь ваши руки должны быть слегка скрещены.

Возьмитесь за нижний край футболки и раскройте руки.

Положите футболку на стол и сложите другую часть по линии от воротника вниз.

Посмотрите видео, как правильно это делать. Его опубликовали 10 лет назад, и за это время оно собрало почти 40 млн просмотров. Причем, комментарии под видео продолжают писать до сих пор.

Обычно люди, когда видят этот лайфхак, не могут поверить, что можно сложить верхнюю одежду так просто. В то же время многие уверяют, что у них действительно все получилось:

«Я только что попробовала 1 раз, и все прошло гладко и просто идеально. Я сейчас так довольна»;

«Отлично! После 10 минут попыток я довел это до совершенства! Спасибо!»;

«Это выглядело просто ВОЛШЕБНО! Отличная работа»;

«Удивительно, как легко этому научиться и как хорошо это работает!»;

«Блестяще. Спасибо за этот совет. Теперь внутри мой гардероб будет выглядеть опрятно».

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