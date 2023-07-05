Что делать если заклинило молнию на ширинке? Вот 4 экстренных способа избежать позора

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Опубликовано: 05.07.2023 12:05 , Обновлено: 05.07.2023

Нет ничего хуже, чем внезапно заклинившая молния - будь то сумка, куртка, а уж тем более в штанах. Это особенно неловко, когда мы находимся в общественном месте или у нас очень мало времени и надо срочно идти.

Неисправность молнии может произойти где угодно. А уж как это действует на нервы, когда вы пытаетесь сдвинуть бегунок, а, гадость, ни в какую! Так что же делать?

Карандаш

Молния в штанах заедает чаще всего из-за грязи , которая остается между зубцами. Вы можете стереть его карандашом. Все, что вам нужно сделать, это «порисовать» им на молнии, пока графит не войдет в щели молнии. Затем медленно перемещайте бегунок вверх и вниз, он должен начать ходить плавно.

Помада

Вам понадобится самая обычная бесцветная гигиеническая помада-карандаш для губ. Содержащийся в нем воск будет смазывать замок, благодаря чему его зубцы «защелкнутся» на место.

Свеча

Вы уже поняли логику? Надо смазать молнию. Этот способ, естественно, предполагает, что у каждого белоруса есть с собой свеча. Если вы - подтверждение этой теории, или замок начал барахлить ещё дома, то потрите зубцы молнии свечкой, равномерно по всей длине. После такой “лечения” замок должен работать без проблем.

Детское масло

Слегка смажьте молнию маслом, но делайте это осторожно, чтобы жидкость не попала на одежду. После смазки молния должна работать также без проблем.

А вы в курсе, что застежку-молнию впервые применили в 1913 году. Ее запатентовал овдовевший американец шведского происхождения Гидеон Сундбэк. Безутешный изобретатель пытался заглушить тоску по умершей супруге работой и, после нескольких месяцев попыток, создал инновационную застежку — слайдер с соединяющимися идентичными параллельными элементами, пришитыми к тканевой основе. Вместо крючков изобретатель использовал гвоздики.

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